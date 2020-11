Natalia Paragoni durante il collegamento con ‘GF VIP Party’ ha raccontato un episodio inedito: il suo Andrea Zelletta è andato in viaggio di lavoro in Brasile con Giulia Salemi e…

Il Grande Fratello VIP continua a regalare retroscena e segreti dei concorrenti. Selvaggia Roma con il suo ingresso ha rotto qualche equilibrio: è entrata nella casa del GF VIP rivelando a tutti di aver baciato in passato sia Enock che Pierpaolo! Entrambi hanno negato, nonostante lei dica di avere ancora le chat salvate che testimoniano l’episodio. Quale sarà la verità? Intanto oggi, 18 novembre, è spuntato un nuovo retroscena che tira in ballo Andrea Zelletta e Giulia Salemi. Natalia Paragoni è stata ospite di Annie Mazzola e Awed nella consueta diretta ‘GF VIP Party’ ed ha rivelato un retroscena del tutto inedito! Riguarda un battibecco avuto con Giulia Salemi per colpa di un viaggio in Brasile di Andrea Zelletta proprio la sua coinquilina: cosa è successo? Vi sveliamo subito cosa ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne!

GF VIP, Giulia Salemi e il battibecco con Natalia Paragoni: il retroscena spunta fuori solo adesso

Giulia Salemi e Natalia Paragoni hanno avuto un ‘battibecco’: qualcuno lo sapeva? Quanto raccontato poco fa da Natalia è un episodio totalmente inedito. La giovane fidanzata di Andrea Zelletta, attuale concorrente nella casa più spiata d’Italia, tempo fa doveva partire per il Brasile proprio con la sua coinquilina, Giulia! Ecco cosa ha raccontato Natalia: “La Salemi la conosco. Doveva partire per un viaggio di lavoro con Andrea e prima di partire le feci una battutina. Le dissi “Mi raccomando fate i bravi”. Raccomandai il fatto di non bere troppo o di non fare i matti, in quel senso. Lei mi disse: “Chi ti fila il tuo fidanzato?”. Ci rimasi male ma lei la prese così, la mia era cosa scherzosa“.