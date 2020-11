Dopo essere risultata positiva al Covid e dopo aver trascorso qualche giorno in ospedale, Iva Zanicchi è ritornata a parlare del virus.

È finalmente ritornata a casa, Iva Zanicchi. Dopo aver contratto il Covid e dopo aver trascorso qualche giorno in ospedale, la famosissima cantante ha potuto fare ritorno a casa. Ad annunciarlo, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, è stata proprio la diretta interessata. Qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, l’ex opinionista del Grande Fratello ha, infatti, condiviso un emozionante video, che la riprende al centro di un’enorme cerchia di infermieri, in cui annuncia di stare facendo il suo ritorno a casa. E così, a distanza di qualche ora dal suo ritorno, sembrerebbe che sia intervenuto nel corso della terza puntata di ‘Maurizio Costanzo Show’. Stando a quanto si legge su Fanpage.it, sembrerebbe che la famosissima cantante sia intervenuta telefonicamente nel programma di Canale 5. Ed abbia raccontato i suoi giorni in ospedale. Ma vediamo nel minimo dettaglio le sue parole.

Covid, Iva Zanicchi ritorna a casa: le sue prime parole dopo il ricovero

Soltanto qualche giorno, in un suo video caricato su Instagram, Iva Zanicchi aveva aggiornato i suoi sostenitori sulle sue condizioni di salute dopo essere stata ricoverata per Covid. Qualche ora fa, invece, ha comunicato loro di stare meglio. Ed, ovviamente, di stare facendo il suo ritorno a casa. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha avuto un eco più che incredibile. È proprio per questo motivo che, nel corso della registrazione della terza puntata di ‘Maurizio Costanzo Show’, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuta telefonicamente. Ed ha raccontato i suoi ultimi giorni. Come raccontato anche da Gerry Scotti e Carlo Conti in alcune delle loro recentissime interviste, il Coronavirus non è assolutamente una malattia da sottovalutare. Ed anche le parole della simpaticissima Zanicchi lo confermano davvero alla grande. ‘È stata brutta’, ha iniziato a dire la cantante al ‘Maurizio Costanzo Show’. Un’esperienza incredibile, da come si può chiaramente comprendere. Dalla quale, fortunatamente, la Zanicchi ne è uscita. ‘Sto molto meglio, ma ho stretto i denti e ho lottato’, ha continuato a dire la cantante nel programma di Canale 5.

Nel corso del suo recentissimo intervento telefonico a ‘Maurizio Costanzo Show’, quindi, Iva Zanicchi ha voluto chiaramente descrivere i suoi ultimi giorni in ospedale. Ma non solo. Dato che il Covid l’ha vissuto sulla sua pelle, l’ex opinionista del GF si sente anche di avvertire tutti. ‘Non provate a fare i furbi, so che costa fatica e che è pesante, ma bisogna stare attenti’, ha detto la Zanicchi.

