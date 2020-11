J-Ax, sapete chi è suo fratello? Anche lui è un famoso rapper, ecco di chi si tratta e tutto quello che sappiamo sul loro rapporto.

J-Ax non ha certo bisogno di presentazioni! Parliamo, infatti, di un grande rapper italiano, uno di quelli che hanno fatto la storia di questo genere nel nostro Paese. Ex frontman degli Articolo 31, J-Ax ha cominciato così la sua carriera e poi, dopo lo scioglimento del gruppo, è diventato solista e poi anche produttore discografico. Negli ultimi anni, poi, è stato anche molto in tv, sia come giudice di The Voice of Italy, sia come coach ad Amici di Maria De Filippi. Inoltre ha condotto Il concerto del Primo Maggio nel 2015 e nella passata stagione il programma musicale All Together Now, di cui oggi è uno dei 4 giudici speciali insieme ad Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga.

Ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Di sicuro possiamo affermare che J-Ax è sposato. Sua moglie è statunitense e si chiama Elaina Coker. I due si sono sposati nel 2007 e hanno un figlio, Nicolas, nato nel 2017, del quale J-Ax è completamente innamorato, come dimostra anche sul suo profilo Instagram. Ma sapete che il cantante ha un fratello? Anche lui è un noto rapper, ecco di chi si tratta e cosa sappiamo di lui.

J-Ax, sapete chi è suo fratello? Anche lui è un famoso rapper, ecco la sua identità e i rapporti tra i due

J-Ax è uno dei più importanti rapper italiani e il pubblico lo ama ormai da tanti anni. Ma non tutti sanno che il cantautore e produttore discografico ha anche un fratello che lavora nel suo stesso ambito. Anche suo fratello, infatti, è un noto rapper. Sapete di chi si tratta? Parliamo di Luca Paolo Aleotti, meglio noto come Grido. Ex componente del gruppo I Gemelli Diversi, Grido è nato nel 1979, dunque 7 anni dopo J-Ax e ha scelto la sua stessa carriera, ottenendo anche lui un grande successo. Tra i due, però, sembra non esserci nessuna rivalità, almeno stando alle dediche recoproche che talvolta si scambiano sui social. In occasione dell’ultimo compleanno di J-Ax, ad esempio, Grido gli ha fatto pubblicamente gli auguri su Instagram,: “Tanti auguri al re indiscusso del Rap’n Roll!!”, gli ha scritto, dimostrando dunque di ammirarlo molto.

I due si sono anche incontrati nella passata stagione di All Together Now, quando Grido ha fatto da giudice speciale, facendo una sorpresa a suo fratello, il quale non sapeva della sua presenza. Insomma, il rapporto tra i due sembra davvero ottimo, e lo dimostrano anche alcune collaborazioni musicali che hanno avuto. Conoscevate questo retroscena sulla via di J-Ax?