La storica trasmissione di Rai Uno è stata confermata: le anticipazioni

La storica trasmissione in onda su Rai Uno è stata confermata. La notizia è stata ufficializzata dalla rete pubblica. I telespettatori hanno appreso con gran gioia l’annuncio. Confermato anche il conduttore, mentre circolano alcune indiscrezioni riguardo agli ospiti della serata. Di seguito vi riportiamo tutte le altre anticipazioni.

Confermata storica trasmissione di Rai Uno: le anticipazioni

L’anno che verrà è una storica trasmissione in onda su Rai Uno ogni anno il 31 dicembre. Dal 2003 al 2010 la serata si è svolta a Rimini, dal 2011 al 2014 è stata organizzata a Courmayeur, nel successivo quinquennio in Basilicata, tra Matera, Potenza e Maratea. Fino al 2007 la trasmissione è andata in onda anche su Rai 2, mentre dal Capodanno 2017 l’evento viene trasmesso in simultanea anche su Rai Radio 1. La serata si svolge in compagnia di artisti della musica italiana e straniera, comici e altri personaggi della TV il 31 dicembre di ogni anno, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, e termina intorno alle 02:00 del 1º gennaio dell’anno nuovo. La trasmissione è stata confermata anche quest’anno, ma cambia location: il programma, infatti, si sposta in Umbria, nelle Acciaierie di Terni.

La Regione Umbria ha stanziato 500mila euro, mentre sono 150mila quelli messi a disposizione dal Comune di Terni, per cui si tratta di “un’opportunità per la forte visibilità offerta alla nostra città, proponendo una serie di iniziative, che andranno in onda nel contesto della trasmissione, sia nella sera di messa in onda dello show, che nei 20 giorni precedenti la messa in onda durante i quali la Rai promuoverà il suo programma“. L’anno che verrà sarà condotto ancora una volta da Amadeus, uno dei migliori conduttori della rete pubblica. Nel cast, dovrebbero esserci tra gli altri Ermal Meta, Bugo, Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Red Canzian, Orietta Berti, Rita Pavone, Nino Frassica, Diodato, Annalisa, Ron, Loretta Goggi e Elodie.