Morte Stefano D’Orazio, annunciata la decisione dei Pooh: gioia per i fan

Dopo la morte di Stefano D’Orazio, arriva la decisione dei Pooh: esce la raccolta dei più grandi successi della storica band italiana.

Cinquant’anni di successi, di parole e musica indimenticabili: ora, dopo la morte di uno dei componenti dello storico gruppo, saranno proprio quelle parole e quella musica le protagoniste della sorpresa che i Pooh hanno preparato per tutti i loro fan. Stiamo parlando di “Le canzoni della nostra storia”, raccolta dei più grandi successi dei Pooh dedicati a Stefano D’Orazio dai suoi compagni e dal presidente Sony Italy, Andrea Rosi, il quale ha spiegato: “Da parecchio tempo Sony Music lavorava a questo progetto discografico e Stefano D’Orazio ha avuto un ruolo fondamentale nella stesura e nella ideazione del prodotto. D’altronde è sempre stata la ‘mente’ strategica del gruppo e nei miei vent’anni di lavoro insieme posso contare innumerevoli riunioni insieme in cui lui si presentava con il dettaglio di ogni singolo progetto. La sua musica e le sue parole rimarranno per sempre. Questo disco è dedicato a lui”.

Pooh, la data di uscita del disco dedicato a Stefano D’Orazio

Il progetto comprende 72 brani scelti tra i migliori del gruppo nato a Bologna. Proprio a seguito della scomparsa di Stefano D’Orazio, batterista della band, avvenuta qualche settimana fa, i Pooh hanno scelto questo come modo per omaggiarlo e ricordarlo. Il cofanetto sarà disponibile da venerdì 20 novembre in tutti i negozi e store digitali in due versioni: 4 CD contenenti 72 brani e 3 LP contenenti 36 brani. Disponibile anche in streaming e download. Nella raccolta, il primo provino in assoluto di ‘Tanta voglia di lei’: una versione totalmente diversa del brano.

Ne “Le canzoni della nostra storia” troveremo le canzoni più amate ancora oggi, tra cui Tanta voglia di lei, Piccola Katy, Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima, Dammi solo un minuto, Uomini soli, Amici per sempre, Mi manchi e tante altre rimaste nella memoria collettiva del nostro Paese.