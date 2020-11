Naomi Campbell: “Quanto mi manchi, tu sei con me”, il doloroso post su instagram.

E’ certamente una delle donne più belle del mondo, Naomi Campbell ha incantato e conquistato tutti con la sua elegante bellezza. Ha Esordito all’età di soli otto anni nel videoclip di Is This Love di Bob Marley. In seguito è apparsa prima in televisione e poi in alcuni film, ma si è data da fare anche come cantante. Un vero e proprio talento, la super modella ha dimostrato di possedere doti ineccepibili. E’ stata definita la Venere Nera, e non si può dire certamente il contrario. La sua bellezza ha toccato migliaia e migliaia di passerelle, dimostrando ogni volta un fascino incredibile. Un portamento il suo che è stato invidiato da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. La bellissima top model da qualche ora ha pubblicato sul suo profilo instagram un doloroso post: “Quanto mi manchi, tu sei con me”.

Naomi Campbell: “Non ci sono parole per descrivere quanto mi manchi”

La bellissima modella Naomi Campbell con la sua incommensurabile bellezza ha fatto innamorare milioni e milioni di persone. Un’avvenenza che certamente non passa inosservata: sguardo ammaliante e fisico da mozzar il fiato. Da pochissimo la bellissima modella ha pubblicato sul suo profilo instagram un doloroso post che ha destato grande attenzione. “Non ci sono parole per descrivere quanto mi manchi”, queste le parole della donna rivolte a quanto pare al suo ‘papà scopritore’. Infatti, il messaggio è per Azzedine Alaia, il mitico stilista franco tunisino scomparso all’età di 77 anni all’incirca 3 anni fa. Un lutto che ha colpito il mondo della moda, e in modo particolare la bellissima Naomi Campbell. Infatti, fu proprio il designer a scoprire la donna, portandola in passerella con un abito ispirato a una mummia egiziana. L’affetto della modella per il noto stilista era tale da nominarlo ‘papà’. “Ogni giorno ti ricordo, e ti sento. Non ci sarà mai un altro, accenderò sempre una candela in tuo onore”, un messaggio pieno di dolore e sicuramente tanto amore.

La top model ha voluto così ricordare l’eccezionale stilista che ha scoperto la sua incantevole bellezza, portandola per la prima volta in passerella.