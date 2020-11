Nel corso della sua recentissima intervista, Orietta Berti si è lasciata andare ad una vera e propria confessione dolorosa: il dramma.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Orietta Berti. Con alle spalle una carriera unica ed inimitabile, la famosissima ed apprezzatissima cantante è, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie icone della musica italiana. Eppure, in pochissimi sanno che, nonostante si mostri sempre sorridente e gioiosa, la cantante nella sua vita ha vissuto un vero e proprio dramma. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata, ovviamente. Nel corso della sua recentissima intervista a ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione giornaliera di Rai Uno con Serena Bortone al timone, la simpaticissima Berti si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, infatti, ha parlato della sua incredibile carriera e di molto altro ancora, ma si è anche lasciata andare ad una vera e propria confessione dolorosa. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, infatti, la cantante non ha potuto fare a meno di raccontarsi senza filtri. Ecco le sue parole.

Orietta Berti, confessione dolorosa in diretta: il dramma

Dopo la puntata di ieri di ‘Oggi è un altro giorno’, dove si è ampiamente raccontato e svelato Carlo Conti dopo la sua esperienza a stretto contatto il Covid, l’appuntamento odierno del programma di Serena Bortone ha avuto come ospite speciale Orietta Berti. Nel corso della sua recentissima intervista, la famosissima cantante si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, si è lasciata andare ad una vera e propria confessione dolorosa. Su chi? Su suo marito Osvaldo. Sappiamo benissimo che i due sono legati da un rapporto e, soprattutto, da un amore davvero speciale. È proprio per questo motivo che, per tantissimo tempo, è stato proprio lui ad accompagnarla in tutti i suoi impegni lavorativi e musicali. Da un po’ di tempo a questa parte, però, non riesce a farlo più. Il buon Osvaldo, infatti, ha subito nove operazioni agli occhi. E, nonostante sia andato tutto bene, si stancano facilmente. E non riesce a ‘sopportare’ le luci della tv.

‘Ha fatto nove operazioni agli occhi, è ancora autosufficiente ma spesso gli fanno male gli occhi, soprattutto di fronte alle luci della Tv’, ha detto Orietta Berti. Spiegando, quindi, perché suo marito Osvaldo non è più la sua spalla destra in tutti i suoi impegni.