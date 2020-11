Vasco Rossi, notizia straordinaria: fan in delirio, manca pochissimo

Una notizia straordinaria che riguarda l’iconico cantautore Vasco Rossi: manca davvero pochissimo e i fan sono già in delirio, scopriamo tutti i dettagli.

Una notizia davvero straordinaria che riguarda l’iconico cantautore Vasco Rossi: i fan sono già in delirio, manca pochissimo! Ad annunciarlo è lo stesso artista tramite il suo profilo Instagram ufficiale e attraverso una storia lo ha ricordato al pubblico. Vasco Rossi è un mito, una vera e propria leggenda che ha fatto la storia della musica italiana. A partire dal 1977 ha pubblicato 33 album, ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti oltre che una Laurea Honoris causa in Scienze della Comunicazione per essere stato il “protagonista di una rivoluzione musicale che ha anche significativi connotati sociali e relazionali”. Un poeta, che con la sua voce e i suoi brani ha fatto sognare generazioni arrivando dritto al cuore di chiunque lo ascoltasse. Ecco la straordinaria notizia che lo riguarda: tutti i dettagli.

Vasco Rossi, fan in delirio: manca pochissimo

“L’anno della rinascita” ha scritto l’artista in un post condiviso sul profilo Instagram. E vista la situazione che stiamo vivendo, non potrebbero esserci parole più adatte. La splendida notizia annunciata dall’amatissimo cantautore ha mandato in delirio i fan. Il 1 Gennaio 2021 uscirà il primo singolo del suo nuovo album! Manca davvero pochissimo e l’attesa è alle stelle. Secondo quanto si vocifera, il nuovo brano dovrebbe parlare d’amore. Lo stesso Vasco Rossi, che in questi giorni ha ricordato il dolorosissimo lutto che ha affrontato, proprio oggi ha condiviso una storia a riguardo. La data di uscita del nuovo singolo è ormai ufficiale e l’artista ha voluto condividere il promemoria con i suoi fan. Il pubblico è in trepidante attesa e non vede l’ora di sognare ancora insieme a Vasco Rossi. Di seguito, la storia condivisa dal cantautore.

Manca ormai pochissimo a questo grande ritorno e siamo certi che Vasco Rossi regalerà ancora una volta emozioni indescrivibili. E voi, cosa ne pensate?