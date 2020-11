X Factor 2020 è pronto ad ospitare sul palco due artisti amati e seguiti dagli italiani: il pubblico non vede l’ora di assistere alle loro performance. Ecco chi saranno gli ospiti del quarto live di X Factor 2020.

Tutto pronto per il quarto live di X Factor 2020. Il famoso talent show andrà in onda giovedì su Sky Uno in prima serata, come di consueto. Quest’anno i giudici con i loro giovani talenti stanno regalando tanta musica ed intrattenimento al pubblico di Sky: Mika, Hell Raton, Emma e Manuel Agnelli sono pronti a salire sul palco di X Factor per presentare i loro cantanti con nuovi brani preparati durante la settimana. Nell’attesa che Alessandro Cattelan guarisca dal Covid, c’è Daniela Collu al timone del talent show. Nel terzo live abbiamo visto Fedez ed i Purple Disco Machine e Sohpie and the Giants come ospiti speciali della puntata: chi saranno invece i prossimi a salire sul palco di X Factor? Vi anticipiamo che sarà una serata davvero esplosiva! Ecco chi saranno gli ospiti del quarto live.

X Factor 2020, tutto pronto per il quarto live: gli ospiti speciali saranno proprio loro

I canali social di X Factor ha finalmente annunciato gli ospiti del quarto live del talent show più amato dagli italiani. Il programma in onda su Sky Uno vedrà sul palco due ex concorrenti del talent: non ci crederete ma farà il suo ritorno su Sky l’amatissimo Leo Gassmann. Il figlio di Alessandro, famoso attore, ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, nel 2018, giungendo alla semifinale con l’inedito Piume. Si è dunque classificato quinto. Tornerà sul suo amato palco, dove tutto è cominciato ed il pubblico non vede l’ora!

Non sarà l’unico ospite della serata perchè il canale Instagram del talent ha annunciato anche la presenza di una giovane diventata ormai una vera e propria star in Italia. Parliamo di Elodie! La splendida romana, ex di Amici, canterà insieme a Carl Brave sul palco di X Factor 2020! Elodie Di Patrizi ha partecipato al talent nel 2009 ma venne eliminata durante le fasi iniziali: è stato Amici di Maria de Filippi il suo trampolino di lancio.