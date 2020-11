Amici 20, le lacrime di Martina: “Vorrei che mio padre fosse davvero fiero”

La dolce Martina è una dei nuovi allievi della scuola di Amici 20 e si è confidata con Lorella Cuccarini, nuova insegnante: “Vorrei che mio padre fosse davvero fiero” le lacrime.

Un nuovo anno per gli allievi del celebre talent show è iniziato: Amici 20 è ufficialmente tornato in onda e abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi talenti. Tra questi c’è Martina, entrata nella scuola come ballerina e che si è rivelata una ragazza dalla grande dolcezza e determinazione. Tramite il suo profilo Instagram, è possibile leggere alcuni post molto toccanti dedicati al papà che è purtroppo venuto a mancare. Oggi, Martina ha incontrato la nuova insegnante di Amici 20, Lorella Cuccarini e con lei si è aperta, raccontando il doloroso episodio che l’ha segnata, in lacrime. La ballerina ha spiegando quanto sia stato tremendo perdere il padre, ha parlato del rapporto con la madre e di quanto la danza sia stata fondamentale.

Amici 20, Marina in lacrime: “Volevo scappare di casa”

Lorella Cuccarini aveva notato nella dolce Martina qualcosa di molto profondo e importante. La ballerina oggi ha voluto aprirsi con la sua insegnante in un momento di grande commozione. Il padre di Martina è morto a causa di un incidente d’auto: “Mi ha spezzato il cuore. È un capitolo che non riesco a chiudere, è un dolore che non mi dà tregua da dieci anni” ha raccontato la giovane. Ha anche aggiunto che a dieci anni voleva scappare di casa, perché aveva perso “la persona più importante della mia vita”. Martina ha anche raccontato di non avere un rapporto idilliaco con la madre tanto che non sa nemmeno se la donna sappia che si trova ad Amici. La ballerina ha spiegato che la sua madrina, la sua insegnante, è la sua famiglia: “Lei mi ha creata, non solo a livello artistico, ma anche come persona”.

Un momento molto toccante quello tra la nuova insegnante e la ballerina. Martina ha conquistato tutti con la sua dolcezza.