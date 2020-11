Amici 2020, chi è Samuele Barbetta: età, carriera e il suo ‘particolare’ eroe; conosciamo meglio il ballerino della nuova edizione del talent.

Ci siamo! La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è finalmente partita. Si tratta dell’edizione numero 20 del talent show più longevo della nostra tv. Tante le novità di questa stagione, dall’arrivo di due nuove prof all’eliminazione delle squadre. Ma l’obiettivo dei ragazzi resta lo stesso: mostrare a tutti il proprio talento. La classe è ormai quasi al completo e tra gli allievi c’è già chi si è fatto notare. Come Samuele Barbetta, uno dei ballerini della nuova edizione di Amici. Nella prima puntata dello show Samuele ha ballato una coreografia creata da lui stesso e ha convinto Veronica Peparini, che non ha potuto non dargli il banco! Alessandra Celentano era contraria al suo ingresso, mentre Lorella Cuccarini ha espresso un parere positivo sull’allievo, ma ha ritenuto che Veronica potesse essere più adatta a lavorare con lui. Scopriamo qualcosa in più sul giovane ballerino, uno dei concorrenti ufficiali della nuova scoppiettante edizione di Amici.

Amici 2020, chi è Samuele Barbetta: tutto sul nuovo ballerino del talent di Maria De Filippi

Samuele Barbetta è uno degli allievi di Amici 2020. La sua esibizione, decisamente originale, sulle note di That’s life ha incantato il pubblico, che lo ha omaggiato con un grande applauso. Un’esibizione che il ballerino ha dedicato alla sua mamma e che ha convinto anche la maestra Peparini, che gli ha offerto un banco di danza: “Mi piace tanto, lo trovo molto originale e anche consapevole di quello che fa”. Inizia così, quindi, l’avventura di Samuele ad Amici 2020. Di lui e della sua passione per la danza ha dichiarato: “Le mie coreografie sono una storia. Mi piace tanto creare più che eseguire, interpretare la danza più che pensare che siano una serie di otto legati dalla musica. Mi piace descrivere stati d’animo, rapporti, pensieri e contesti”.

24 anni, ballerino, insegnante di danza e coreografo di professione, Samuele è nato ad Este ed ha iniziato a studiare hip hop all’età di 12 anni. Di lui non abbiamo tantissime informazioni, ma sul suo profilo Instagram è possibile ammirare alcuni lavori del giovane artista. Il suo nick name è “mind of sam” e attualmente è seguito da circa 8.900 followers: un numero destinato a salire velocemente, data la popolarità del talent show targato Maria De Filippi. “Spiderman è il suo eroe preferito”, disse Maria De Filippi durante la presentazione e la foto profilo del suo account Instagram è dedicata proprio all’Uomo Ragno. Ecco l’ultimo post pubblicato da Samuele sul suo profilo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuele Barbetta (@mind_of_sam_)

Eh si, Samuele sembra avere tutte le carte in regola per diventare un artista a 360 gradi. E, attraverso Amici, avrà la possibilità di mostrare il suo talento al grande pubblico. Non ci resta che attendere le prossime puntata per scoprire qualcosa in più su di lui e sulle sue particolarissime coreografie. E voi, cosa ne pensate di Samuele?

Quando e dove seguire Amici

Come abbiamo già detto, grandi novità quest’anno ad Amici. La più importante è senza dubbio l’eliminazione delle squadre: ogni allievo combatterà unicamente per tenersi stretto il suo banco. Ma c’è un cambiamento anche per quanto riguarda la messa in onda. Come di consueto, Amici andrà in onda una volta a settimana, di sabato pomeriggio, su Canale 5 alle ore 14.10. L’appuntamento giornaliero col day time però si sposta a Italia Uno, e va in onda alle ore 19.00. Non perdetevelo!