La finalissima di Ballando con le stelle andrà in onda Sabato, ma per una concorrente c’è il rischio di non poter partecipare: l’annuncio appena arrivato

Ballando con le stelle è uno dei programmi più seguiti dal pubblico e condotto dalla talentuosa Milly Carlucci. Ci ha tenuto compagnia per diverse settimane e siamo ormai giunti alla finalissima che andrà in onda Sabato sera. Il talento incentrato sulla danza ha saputo regalare sempre momenti pieni di emozione ed esibizioni incredibili. Ci sono stati anche alcuni problemi durante il reality che hanno coinvolto diversi partecipanti. Come ad esempio l’infortunio di Elisa Isoardi che l’ha costretta momentaneamente al ritiro e l’episodio in diretta di Alessandra Mussolini. Proprio quest’ultima corre il rischio di non riuscire a partecipare alla finalissima di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato dalla conduttrice nella serata di ieri, ecco cos’è successo.

Ballando con le stelle ad un passo dalla finalissima

L’apprezzatissimo talent è ormai ad un passo dalla finalissima, ma per Alessandra Mussolini c’è il rischio di non riuscire a partecipare. Ad annunciarlo è stata la conduttrice, Milly Carlucci, attraverso i social. Ha spiegato che il partner di Alessandra, Maykel, è risultato positivo al Coronavirus dopo essersi sentito male nella giornata di domenica. Per questa ragione non potrà essere presente Sabato e resta in dubbio anche la partecipazione di Alessandra Mussolini. Milly Carlucci ha aggiunto che la concorrente è risultata negativa al tampone, ma che potrà tornare in teatro solo “quando questo sarà nell’assoluta sicurezza, per tutti gli altri della troupe e del cast”. Al momento, non si hanno ancora notizie di quanto riguarda Alessandra Mussolini, se riuscirà o meno a prendere parte alla finalissima. Milly Carlucci ha assicurato i fan sul fatto che terrà tutti aggiornati riguardo gli sviluppi.

Non ci resta che attendere aggiornamenti in merito e augurare buona fortuna ad Alessandra!