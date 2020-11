Il virologo Fabrizio Pregliasco interviene in merito all’andamento della situazione da Coronavirus: “Il numero dei morti salirà ancora”, ecco i dettagli.

Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Il numero dei morti salirà ancora” ha spiegato ad Adnkronos Salute, come riporta Il Messaggero. In queste ore è giunta la notizia di possibili nuove zone rosse per cui la decisione arriverà nei prossimi giorni. Le misure restrittive necessarie ad evitare il diffondersi del Coronavirus sono entrate in vigore e il monitoraggio della curva epidemica è costante. La raccolta dati sull’emergenza è infatti fondamentale per comprendere in che direzione si muove la pandemia in Italia. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ha spiegato che i dati appaiono “stabili” sebbene un po’ “sottostimati”. Ha aggiunto che la “percentuale di positività” lascia ipotizzare la possibilità di un plateau e che forse, nell’arco di una settimana, potrebbe iniziare una riduzione dei contagi. Non è altrettanto positivo sul fronte decessi, invece.

Coronavirus, Pregliasco: “Andamento ancora alto delle morti”

Ad Adnkronos Salute, come riportato da Il Messaggero, il virologo Pregliasco ha spiegato cosa riportano i dati di monitoraggio della curva epidemica. Se nei prossimi giorni assisteremo ad un “un incremento lineare” dei contagi, forse già entro una settimana potrebbero esserci “effetti positivi di riduzione consistente ed evidente”. Sul fronte decessi, invece, il virologo non è altrettanto positivo. Pare che secondo Pragliasco il numero dei morti a causa delle “infezioni di quindici giorni” legate al Coronavirus probabilmente salirà ancora. Il numero di decessi, infatti, è ancora alto. Intanto, continuano ad arrivare aggiornamenti circa la possibilità di un vaccino che possa aiutare in questa difficile situazione. Una notizia molto attesa riguardo il Pfizer e il BionTech è giunta da pochissimo.

Nelle ultime ore è giunta anche l’incredibile testimonianza di Gerry Scotti, ricoverato per dieci giorni proprio a causa del Coronavirus. Continueremo a tenervi aggiornati.

