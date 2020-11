Doc Nelle Tue Mani 2, quando andrà in onda la seconda stagione della serie tv con Luca Argentero?

Definirla un successo è poco. Doc Nelle Tue Mani è una delle serie tv più amate di sempre. La fiction Rai con protagonista Luca Argentero ha letteralmente conquistato il pubblico, che ha dovuto attendere ottobre per vedere le puntate finali della prima stagione. A causa dello scoppio della pandemia, infatti, le riprese del finale di stagione furono interrotte. Ma le ultime puntate sono andate finalmente in onda ogni giovedì, fino al 19 novembre, quando è stata trasmessa la puntata di chiusura della prima stagione. Una puntata attesissima, che è stata seguita con passione da milioni di telespettatori. Che ora si chiedono: ci sarà una seconda stagione di Doc? E se si, quando andrà in onda? Ebbene, vi sveliamo tutto subito!

Doc Nelle Tue Mani 2, quando andrà in onda la seconda stagione? Spunta una data

Doc Nelle Tue mani 2 si farà! La serie tv tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni avrà anche un secondo capitolo. Che i telespettatori non vedono l’ora di seguire! La fiction Rai con protagonista Luca Argentero ha conquistato ascolti record: le vicende del dottor Anfrea Fanti hanno toccato il cuore di milioni di telespettatori. Che possono gioire: la seconda stagione di Doc è già in programma. Quando la vedremo in onda? Tra l’autunno del 2021 e l’inizio del 2022. Chiaramente, data la particolare situazione a causa del Covid, non è possibile stabilire una data precisa. Ma il secondo capitolo della serie si preannuncia ricco di colpi di scena, proprio come la prima parte. E ricco di new entry: Andrea Fanti conoscerà tanti nuovi personaggi! In particolare, una nuova dottoressa che entrerà in reparto, e con cui Andrea avrà un rapporto abbastanza conflittuale. Intervistati da Fanpage.it, gli sceneggiatori Viola Rispoli e Francesco Arlanch hanno rivelato alcune anticipazioni sui nuovi episodi, che saranno 16. Nella seconda stagione della serie medical, si parlerà anche di Covid, . Gli attori torneranno sul set in primavera e, come abbiamo anticipato, le nuove puntate di Doc dovrebbero partire il prossimo autunno o, al massimo, agli inizi del 2022.

Noi non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità della seconda stagione di Doc! E voi, avete seguito la serie tv di Rai Uno?

