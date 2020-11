Bellissima e talentuosa, Federica Panicucci è in arrestabile: doppietta confermata, la straordinaria notizia appena annunciata, ecco i dettagli.

È una delle conduttrici più apprezzate del panorama artistico italiano e qualche tempo fa si è raccontata a Verissimo senza riuscire a trattenere le lacrime. Al momento è al timone di Mattino Cinque, ma una meravigliosa notizia appena confermata ci assicura la sua talentuosa conduzione per altri due appuntamenti seguitissimi dal pubblico. Una doppietta straordinaria quella di Federica Panicucci, sebbene influenzata dalla situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Situazione che ha portato ad una necessaria modifica di molti programmi televisivi, rivisti per garantire la massima sicurezza ed evitare la possibilità di contagio. Scopriamo insieme la grande avventura nella quale la celebre conduttrice si cimenterà nel prossimo futuro.

Federica Panicucci, confermata la doppietta

Quest’anno affronteremo un Natale molto particolare, il primo da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus. Uno degli appuntamenti più amati dagli italiani è senza dubbio “Natale in Vaticano” seguito poi dal seguitissimo “Capodanno in musica” che tiene compagnia ai cittadini subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica. Per entrambi gli eventi, alla conduzione ci sarà la talentuosa Federica Panicucci che conquista una doppietta davvero straordinaria! Ovviamente, per rispettare tutte le norme necessarie per l’emergenza in atto, lo show di Capodanno che solitamente è ospitato in una delle piazze Italiane e sempre gremite di persone, quest’anno avrà una location diversa. Al momento non si hanno ulteriori dettagli a riguardo. Quello che è certo è che la dolce Federica Panicucci ci terrà compagnia durante le festività tanto attese. Una notizia davvero straordinaria per una conduttrice piena di talento.

In attesa di scoprire le possibili ulteriori novità in merito alle festività, non ci resta che congratularci con Federica Panicucci!

