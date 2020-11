Festival Di Sanremo 2021 a rischio: slitta ancora la data di inizio del seguitissimo evento musicale?

Ormai, a causa dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro Paese, ma anche il resto del mondo, sono sempre più i dubbi e le perplessità non solo dei cittadini, ma che circondano diversi programmi che dovrebbero essere messi in atto. Infatti, al centro delle discussioni vi è la settantunesima edizione del Festival Di Sanremo. Precedentemente, il direttore artistico Amadeus aveva chiaramente espresso che senza pubblico il festival non può andare in onda. Posizioni condivise anche dal suo amico e collega Fiorello. A distanza di mesi sono elevate le domande al riguardo, proprio a questo proposito un alone di incertezza circonda la data di inizio, infatti, come sappiamo, il Festival della Canzone italiana è stato confermato dal 2 al 6 marzo prossimo. Ma secondo un’indiscrezione arrivata dal sito TvZoom tutto potrebbe cambiare: slitta ancora la data di inizio?

Festiva Di Sanremo 2021: la data di inizio, slitta ancora?

Il Festival di Sanremo 2021 non sarà certamente come tutti gli anni, infatti, la pandemia in corso continua a lasciare una scia di dubbi e incertezze. Un’indiscrezione arrivata dal sito TvZoom parla di un ulteriore rinvio: slitta ancora il Festival Della musica italiana? A quanto pare tutto potrebbe succedere, si parla infatti di uno slittamento in piena primavera. Nel sito si legge che il Comune di Sanremo avrebbe fatto richiesta alla Rai per poter rinviare il Festival, in un periodo in cui potrebbe essere già disponibile il vaccino.

Come sappiamo, intorno a questo grande evento vi è un movimento turistico molto elevato, con forti incassi economici. E per questo, la messa in onda del programma in un periodo particolarmente difficile, arrecherebbe delle carenze. Al momento, ovviamente nulla è dato per certo, e non ci sono maggiori informazioni al riguardo. Resta confermato che il Festival Di Sanremo andrà in onda dal 2 al 6 marzo, salvo ulteriori cambiamenti.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui