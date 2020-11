GF Vip, clamoroso retroscena: c’entra la fidanzata di Andrea Zelletta

Al GF Vip Party, Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, svela un clamoroso retroscena su una delle concorrenti del reality.

Avreste mai immaginato che anche Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, e Giulia Salemi pur non conoscendosi benissimo, avessero dei trascorsi in comune? Proprio così: la bella ex corteggiatrice, oggi fidanzata ufficiale del modello pugliese, ha rivelato un clamoroso retroscena al GF Vip Party riguardante proprio l’influencer italo persiana, entrata a far parte del reality da poco più di una settimana. Tra le due ragazze attualmente pare ci sia freddezza per via di un malinteso in cui c’entrerebbe anche Andrea. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato la Paragoni.

Giulia Salemi, il retroscena inaspettato con la fidanzata di Andrea Zelletta

Riguardo a Giulia, Natalia ha raccontato di non aver mai avuto un rapporto di amicizia con lei, ma che le poche battute scambiate siano state quantomeno ‘piccate’. “Io a Giulia Salemi la conosco perché dovevano andare in viaggio di lavoro lei e Andrea a Rio. Non abbiamo mai parlato. Io le ho fatto solo una battutina. L’ho incontrata prima di partire e le ho detto ‘mi raccomando, fate i bravi’. Mi sono presentata e le ho detto questa cosa. Ma era un ‘fate i bravi’ nel senso non bevete troppo e non fate troppo i matti. Lei l’ha presa come una cosa di gelosia, non so e mi ha detto ‘ma chi ti fila il tuo ragazzo’, una cosa così”, ha spiegato Natalia, che sappiamo essere effettivamente molto gelosa del suo fidanzato. Ricordiamo che la ragazza non aveva reagito benissimo alle rivelazioni fatte al GF Vip da Alice Fabbrica che lo accusò di aver continuato a corteggiarla anche quando stava con Natalia.

Secondo voi, tra Giulia e Andrea ci sarà un confronto sull’argomento?

