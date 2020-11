GF Vip, il fidanzato di Adua non ci sta: “Non sarei voluto intervenire”

Adua Del Vesco, ovvero Rosalinda Cannavò, è uno dei concorrenti più incredibili di questa edizione del GF Vip e adesso parla il fidanzato: “Non sarei voluto intervenire”.

Adua Del Vesco, ovvero Rosalinda Cannavò, è uno dei personaggi più incredibili di questa edizione del GF Vip. Ha compiuto un lungo percorso all’interno della casa, nel corso del quale ha scelto di abbandonare “Adua”, il personaggio che l’ha fatta tanto soffrire ed essere semplicemente Rosalinda. Nel corso di queste settimane, la giovane attrice ha legato moltissimo con Dayane Mello, sebbene vi siano stati dei momenti di crisi e dubbi riguardo al loro rapporto. In questi giorni, invece, nella casa del GF Vip, Adua Del Vesco si è detta preoccupata per il fidanzato ed è apparsa stranita dal fatto che non le sia arrivato alcun messaggio da parte sua.

GF Vip, parla Giuliano, il fidanzato di Adua Del Vesco

Il giovane ha scelto di pubblicare una serie di storie tramite il suo profilo Instagram per chiarire alcune cose. “Non avrei mai voluto intervenire” ha precisato Giuliano, “ho scelto di farlo perché sono abbastanza triste del fatto che vengono fatte molte insinuazioni” ha spiegato. Riferendosi sia a dentro che fuori la casa del GF Vip. Il fidanzato di Adua ha dichiarato che la loro relazione è incredibile e se raccontasse molte cose forse le persone nemmeno ci crederebbero. Giuliano ha anche chiarito che se non è intervenuto al GF Vip è perché non gli è stato permesso, ma spera di poterlo fare presto. Il giovane ha aggiunto che comprendere che dopo sessanta giorni un po’ di lucidità possa venire a mancare. Ha anche affermato, però, che la fidanzata è in grado di uscire da sola da determinate situazioni.

E voi, cosa ne pensate del discorso di Giuliano?