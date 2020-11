GF Vip, non c’è pace per Selvaggia Roma: ecco cos’è successo

Sembra non esserci pace per Selvaggia Roma nella casa del GF Vip, dove ha scatenato il caos fin dal suo ingresso: ecco cos’è successo.

L’ingresso di Selvaggia Roma, la bella influencer, nella casa del GF Vip ha creato non poco scompiglio. Fin da suo arrivo la nuova concorrente ha dato del filo da torcere ad Enock, ma soprattutto ad Elisabetta Gregoraci. Proprio nella serata di ieri si è verificata una lite molto accesa tra le due donne che inevitabilmente coinvolto anche Pierpaolo Pretelli. Selvaggia Roma ha mostrato fin da subito un carattere schietto e deciso, senza peli sulla lingua. In queste ore, il web si è scatenato per alcuni filmati che la ritraggono. Filmati catturati dalle telecamere sempre presenti nella casa del GF Vip e hanno suscitato grande divertimento: non c’è pace per Selvaggia Roma, ecco cos’è successo.

GF Vip, Selvaggia Roma conquista il web

La nuova concorrente, che negli ultimi giorni è stata reclusa nel cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli, si è subito distinta per la sua schiettezza che ha scatenato più di una lite nella casa del GF Vip. In queste ore circolano sul web diversi filmati che ritraggono le disavventure della bella influencer. Da quando ha fatto il suo ingresso, infatti, Selvaggia Roma è già caduta svariate volte e le telecamere hanno immortalato i momenti. Una prima caduta c’è stata letteralmente dal letto, che, in quel momento, condivideva con Massimiliano Morra, eliminato la scorsa puntata. Una seconda l’ha vista cappottarsi il lavatrice. Momenti di ilarità che la concorrente ha affrontato sempre con una risata, dimostrandosi molto ironica. Ricordiamo che in questi giorni è arrivato su di lei il commento di Maurizio Costanzo. Di seguito, l’immagine di Selvaggia Roma caduta dal letto.

