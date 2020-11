GF Vip, Sonia Bruganelli non ci sta: è durissimo il commento contro la concorrente.

Il Grande Fratello Vip non smette certamente di creare sorprese, e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. La vita all’interno della casa più spiata d’Italia diventa sempre più movimentata e accesa, tanto che le discussioni sono in ogni istante nell’aria. Un’edizione questa che sta riscontrando grande successo, e un forte apprezzamento. I concorrenti continuano ad animare l’atmosfera, e più delle volte mostrano che non c’è molta affinità con alcune persone. Proprio ieri c’è stato un duro litigio tra Elisabetta e Selvaggia Roma, tra le due è scoppiata una vera e propria bomba. Selvaggia fin dal suo ingresso ha attaccato la Gregoraci, che nel pomeriggio ha perso definitivamente la pazienza. Quest’ultima si è avvicinata al vetro per parlare con Petrelli, recluso nel Cucurio. La Roma però si è interposta fra i due, portando la conduttrice calabrese ad una forte reazione. Sono molte le persone esterne che si sono schierate dalla parte di Elisabetta; da pochissimo, proprio Sonia Bruganelli è passata all’attacco: durissimo il commento contro la concorrente.

GF Vip, Sonia Bruganelli non ci sta: il duro attacco contro la concorrente

Da diversi giorni non si fa altro che parlare di Elisabetta Gregoraci; con l’arrivo nella casa più spiata d’Italia di Selvaggia Roma, sembra che l’atmosfera sia arrivata alle stelle, con una intensa tensione. Nel pomeriggio di ieri, 18 novembre, c’è stato un litigio fra le due donne, abbastanza acceso, tanto che la showgirl calabrese ha perso le staffe. Quest’ultima è stata però prontamente difesa proprio dalla bravissima e bellissima Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Infatti, la donna ha pubblicato sul suo profilo instagram un post con una didascalia per manifestare le sue difese nei confronti di Elisabetta, attaccando Selvaggia Roma. “Seguo il Grande Fratello Vip e conosco Elisabetta Gregoraci, sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia o gelosia. Poi chi è Selvaggia Roma?“, ha scritto la Bruganelli.

Un commento che vuole essere un duro attacco contro la Roma, che da poco entrata in casa ha già creato forte malessere nella conduttrice calabrese. Sembra proprio che fra le due donne non possa essere un rapporto di serena convivenza, almeno all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

