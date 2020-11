GF Vip, Stefania Orlando minacciata proprio da lei: interviene il marito

Le parole del marito di Stefania Orlando sull’acerrima nemica della moglie al GF Vip: stavolta la conduttrice è stata minacciata.

Tra Stefania Orlando e la Contessa Patrizia De Blanck le acque sono sempre agitate: in una delle ultime puntate del GF Vip, la nobildonna aveva ricevuto la visita nella Casa di Cinecittà proprio dal marito della conduttrice, che l’aveva affrontata dicendo di non tollerare più gli insulti e gli attacchi rivolti a sua moglie da parte della De Blanck. Ciò però non è bastato a portare un po’ di pace tra le due concorrenti. Durante la puntata di lunedì scorso, la Contessa è finita per la prima volta in nomination, votata proprio dalla Orlando, da Giulia Salemi e Adua Del Vesco. Patrizia non ha per nulla reagito bene al fatto di essere stata nominata e infatti, finita la diretta, non è mancato un alterco tra lei e le due ragazze. In queste ore è stata la volta di Stefania, già reduce da diversi battibecchi con la la nobildonna. In giardino, Patrizia De Blanck si è sfogata con i suoi “vassalli”, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, andandoci giù pesante, tanto da spingere il marito della Orlando, Simone Gianlorenzi, ad intervenire nuovamente via Twitter. Vediamo allora cosa ha detto Patrizia e qual è stata la risposta del musicista.

Stefania Orlando minacciata dalla Contessa: la dura risposta del marito Simone

A Pretelli e Zelletta, la De Blanck ha detto: “Stefania non mi è mai piaciuta. Nella puntata precedente mi dice: non mi nominare. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Con voi ci scambieremo il numero di telefono. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti…non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento”. La risposta di Simone è arrivata fulminea su Twitter: “Vai, vai a fare terra bruciata a Stefania, vai tesoro… puoi iniziare già da lunedì! Sappi che su Twitter te la sei già fatta da sola la terra bruciata attorno… e Twitter è il mondo, quello vero”.

Alla Contessa verrà riferito il messaggio del marito di Stefania? E come commenterà la nobildonna? Non resta che attendere la puntata di venerdì per scoprirlo.