L’incredibile trasformazione di Giacomo Urtis, il celebre “chirurgo delle star”: eccolo prima e dopo gli interventi, l’avreste riconosciuto?

Fondatore di varie cliniche a Roma, Milano e Londra, Giacomo Urtis è un chirurgo plastico molto famoso tra i Vip. Un vero e proprio business il suo, perché il celebre medico è anche un imprenditore con una sua linea di prodotti cosmetici e una certa propensione per il tubo catodico. Non a caso, ha partecipato come concorrente nel 2017 a ‘L’Isola dei Famosi’, è stato varie volte ospite nei salotti di Barbara D’Urso e ora è ospite speciale della quinta edizione del GF Vip. Ciò che salta subito agli occhi sono i tratti del suo viso non proprio naturali: per sua stessa ammissione, Urtis si è sottoposto a diversi ritocchi estetici, ma l’avete mai visto prima? Sapete com’era? Vi mostriamo Giacomo Urtis prima e dopo: il cambiamento è davvero sorprendente.

Giacomo Urtis prima e dopo: l’immagine vi lascerà senza parole

Non tutti sanno che Giacomo Urtis è nato a Caracas ed ha 43 anni, ma si è trasferito in Italia da piccolo. Laureato in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in Dermatologia e Venereologia ed ha conseguito un master in Chirurgia Estetica. Col passare degli anni, l’aspetto di Urtis ha avuto molti cambiamenti, ma solo nel 2019 è arrivata la sua confessione sui ritocchini svolti, cominciati, secondo quanto ha raccontato, con un lifting al viso. Successivamente, come ha dichiarato a “Live – Non è la D’Urso”, si è fatto asportare 9 litri di grasso in eccesso con una liposcultura, rimodellando anche il lato b. Oggi infatti ha un fisico molto appariscente, con tanto di “tartaruga addominale”. Come molti avranno notato, ora che è al GF Vip, indossa delle lentine a contatto colorate, azzurre per la precisione. Attivissimo sui social, tempo fa ha condiviso con i follower questo scatto che mostra il suo viso prima e dopo. Ecco com’era quasi dieci anni fa e com’è oggi.

E voi avevate già visto questa foto del chirurgo più famoso della tv? Lo avreste mai riconosciuto?

