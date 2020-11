Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Fiero di essere italiano”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all’Assemblea dell’Anci: “Fiero di essere italiano” ha dichiarato, rispondendo anche ad una domanda importante.

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, è intervenuto all’Assemblea dell’Anci e ha parlato di quanto sia “Fiero di essere italiano“. In una situazione tanto difficile come quella che stiamo vivendo a causa dell’epidemia da Coronavirus, sono molte le decisioni che il Premier ha dovuto prendere. Proprio in queste ore ha parlato delle festività natalizie e di cosa accadrà. Durante il suo discorso all’Assemblea dell’Anci, il Presidente del Consiglio ha sottolineato di essere fiero di qualcosa di “grande” ovvero del suo Paese. Si è detto onorato di ricoprire la carica pubblica, cosa che lo “riempie di orgoglio”. Giuseppe Conte ha affermato di essere grato e di sentire un forte senso di appartenenza all’Italia. Il Premier ha anche risposto ad una domanda importante: “C’è qualcosa che non rifarei?”.

Giuseppe Conte risponde: “C’è qualcosa che non rifarei?”

“L’ho già detto, non ritengo di essere assolutamente infallibile“. Riferendosi in particolare a quest’anno, il Premier ha spiegato che le decisioni del Governo non sono mai state avventate. “Sono state sempre decisioni ponderate in base a dei criteri e dei principi precisi”. Giuseppe Conte ha spiegato che col senno di poi, con i dati attuali alla mano, con “le conoscenze del momento”, in questo momento non può dire che c’è una scelta che tornando indietro non rifarebbe. Ha comunque ribadito che quando si uscirà dalla pandemia è “giusto che la storia ci giudichi”. Il Premier ha anche spiegato che comunque, ogni scelta compiuta è stata fatta sulla base di un metodo e sulla base delle conoscenze in possesso. Nessuna scelta avventata, ha ribadito con fermezza il Presidente del Consiglio.

Un discorso appassionato quello del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.