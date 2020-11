Una lettera particolare per la Ministra Azzolina: lei risponde sui social

Dopo la lettera su Babbo Natale inviate al Presidente del Consiglio da un adorabile bambino, ecco arrivarne una per la Ministra Azzolina che risponde tramite i social.

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha ricevuto una lettera molto particolare a cui ha risposto tramite i social. Qualche giorno fa aveva fatto scalpore una missiva inviata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da un dolce bambino. Un messaggio toccante che aveva spinto il Premier a rispondere al piccolo e rassicurarlo. Oggi è accaduto qualcosa di molto simili quando alla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è arrivata una missiva molto particolare a cui ha voluto rispondere tramite i social. E lo ha fatto attraverso il suo profilo facebook ufficiale. Scopriamo tutti i dettagli.

La lettera di Nonno Massimo alla Azzolina

La missiva arriva da un nonno, Massimo, che ha raccontato di prendersi cura delle nipotine di sei e tre anni. La figlia, ha spiegato, lavora in ospedale, uno dei “settori indispensabili” durante questo difficile periodo. L’uomo ha aggiunto che stare con le nipoti gli ha fatto capire cosa significa davvero per un bambino non andare a scuola. L’uomo ha voluto ringraziare Lucia Azzolina per aver continuato a combattere per la necessità di tenere aperte le scuole. “Senza la sua insistenza nel sostenere quanto ciò fosse importante, mi sarei perso la gioia e l’entusiasmo con cui mia nipote” ha scritto Nonno Massimo, “mi racconta ogni giorno tutte le cose bellissime che sta imparando con la sua prima esperienza nella scuola elementare”. L’uomo ha anche affermato di ritenere vergognosi gli attacchi di cui la donna è stata vittima perché decisa a lottare per qualcosa di tanto importante. Di seguito, la risposta della Ministra Azzolina.

Il grande cuore di Nonno Massimo ha colpito al cuore la Ministra dell’Istruzione che ha voluto rispondere apertamente alla sua lettera.