Nicola Vivarelli al Grande Fratello Vip? Arriva la risposta del cavaliere di Uomini e Donne; ecco cosa ha raccontato.

È stato uno dei protagonisti più discussi di Uomini e Donne negli ultimi mesi. La sua frequentazione con Gemma Galgani ha spiazzato gran parte dei telespettatori. Parliamo di Nicola Vivarelli, il famoso ‘Sirius’ delle chat. Dopo la fine della conoscenza con Gemma, il 26 enne ha proseguito la sua esperienza a Uomini e Donne, dove ha frequentato altre donne, tra cui Veronica. Una frequentazione che però non ha avuto lieto fine: Nicola infatti ha dovuto dire stop alla sua avventura in tv, per tornare al suo lavoro sulle navi. Tornerà a Uomini e Donne in futuro? Staremo a vedere! Ma il nome di Nicola è stato associato anche ad un altro famoso programma della nostra tv, il Grande Fratello Vip. Il bel cavaliere entrerà nella casa più famosa della tv? Ecco cosa ha raccontato!

Nicola Vivarelli al Grande Fratello Vip? Lui risponde così

Nicola Vivarelli al Grande Fratello Vip? No, o almeno non per ora. Ma il cavaliere di Uomini e Donne Over ha raccontato un retroscena che non tutti conoscevano. In un’intervista a SuperguidaTv, l’ex fiamma di Gemma ha svelato di essere stato contattato questa estate per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini, ma di aver rinunciato per continuare la sua avventura ad Uomini e Donne. Ma, a quanto pare, Nicola non ha chiuso le porte ad un’eventuale partecipazione ad un reality: “Dipende da quale reality mi venisse proposto e anche dal lavoro. Prima dell’estate ero stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vip e all’Isola dei famosi, ma ho rispettato l’impegno preso a Uomini e Donne”. Niente GF Vip, quindi per Nicola, ma ora che il cavaliere ha interrotto il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, non si esclude la possibilità di vederlo in tv in un altro programma.

Ricordiamo che il GF Vip 5 è stato prolungato fino a febbraio e, quindi, altri concorrenti entreranno nella Casa nel corso delle prossime settimane. Che sia la volta anche del bel Nicola? Staremo a vedere! Non ci resta che attendere ulteriori news. E a voi, piacerebbe vedere il cavaliere del trono Over nella casa più spiata della tv?