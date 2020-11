Coronavirus, parla il direttore regionale dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Se tutti lo utilizzassimo, i lockdown non sarebbero necessari”.

Coronavirus, a parlare è il direttore regionale dell’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge: “Se tutti lo utilizzassimo, lockdown non necessari”. Sono molti, infatti, i paesi europei che hanno dovuto affrontare chiusure generalizzate per affrontare la diffusione del contagio da Covid. In Italia, il primo lockdown è arrivato a Marzo. Dopo un periodo di maggiore libertà che ha coinciso con l’arrivo dell’estate, a Ottobre si sono susseguiti nuovi Dpcm che hanno stabilito le direttive per i cittadini. Da qualche settimana, l’Italia è suddivisa in zone di colore diverso a seconda del rischio di contagio. Di recente, inoltre, si è parlato della possibilità che possano esserci in arrivo nuove “zone rosse” e la decisione sarà presa nei prossimi giorni. Il direttore regionale dell’Oms afferma: “Se tutti lo utilizzassimo, i lockdown non sarebbe necessari” scopriamo di cosa parla.

Hans Kluge, il direttore regionale dell’Oms, parla dei lockdown

Hans Kluge ha preso la parola durante un incontro per l’aggiornamento della situazione Coronavirus. Le sue parole sono state molto importanti. “Se l’uso delle mascherine raggiungesse il 95%, i lockdown non sarebbero necessari” ha spiegato. Hansk Kluge ha precisato che il dispositivo protettivo della mascherina, deve ovviamente essere “combinato” ad altre misure. Ma, se la maggioranza assoluta della popolazione le utilizzasse, i lockdown non sarebbero necessari. Il direttore regionale dell’Oms ha anche precisato che, al momento, solo il 60% della popolazione europea utilizza il dispositivo. I lockdown, ha precisato, avrebbe dovuto e dovrebbero essere “l’ultima risorsa”. Hans Kluge ha anche commentato gli impatti negativi, che spesso si sono verificati, come conseguenza di aver “allentato troppo rapidamente” le chiusure.

Un messaggio importante quello del direttore regionale dell’Oms. E voi, cosa ne pensate?

