Il concorrente del GF VIP Pierpaolo Pretelli ha rivelato ad Andrea ed Enock il suo cambio di prospettiva sulla relazione con Elisabetta: le sue parole spiazzano tutti.

Nella casa del GF VIP l’atmosfera continua ad essere piuttosto calda. Ieri, 18 novembre, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si sono rese protagoniste di un’accesissima lite: le due inquiline della casa più spiata d’Italia sono letteralmente ai ferri corti. L’ex di Francesco Chiofalo è entrata all’interno del programma sostenendo di aver avuto un flirt con Pierpaolo, smentito poi dal diretto interessato. Selvaggia con il suo ingresso ha rotto qualche equilibrio: cosa è successo ieri? Mentre chiacchierava con Pierpaolo nel Cucurio, Elisabetta si è avvicinata al vetro. La showgirl calabrese ha ascoltato alcune parole scomode della Roma che le hanno fatto perdere le staffe. Tra le due è scoppiata una furiosa lite nella quale è stato tirato in ballo anche il Pretelli. Nelle ultime ore, quest’ultimo ha commentato l’accaduto e si è confidato con i suoi amici e compagni d’avventura, Enock ed Andrea, riguardo i suoi sentimenti per Elisabetta. Quello che ha confessato ha spiazzato tutti.

GF VIP, Pierpaolo Pretelli si confida su Elisabetta Gregoraci: le sue parole spiazzano tutti

Pierpaolo Pretelli nella casa del GF VIP, nelle ultime ore si è confidato con i suoi cari amici, Enock e Andrea. Il concorrente del reality ha parlato di Elisabetta, di quanto accaduto ieri tra quest’ultima e Selvaggia e dei suoi sentimenti per lei. Dopo la lite con Selvaggia, Elisabetta ha litigato anche con Pierpaolo usando parole un po’ scomode.

“Ad oggi è cambiato ciò che provavo per Elisabetta, sta svanendo. Ho decelerato, mi fa male ciò che mi ha detto ma non mi vedo più com’ero prima. Infatti sono cambiato, anche con lei”. Le sue parole hanno spiazzato il pubblico di Canale 5 ed anche i suoi amici. Proprio questi ultimi hanno consigliato a Pierpaolo di lasciar stare la situazione. “Basta, non ci pensare. Risolvi e prova ad andare nella stessa situazione” sono state le parole di Zelletta. “Il mio l’ho dato, ora basta” ha concluso Pretelli.