Chi dice che le star mondiali non pensano solo a lavoro e relax si sbaglia di grosso. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che riguarda uno degli attori più amati del panorama cinematografico: parliamo di Brad Pitt! Tra riconoscimenti, nomine a premi prestigiosi, premi Oscar, l’uomo più amato dalle donne e tra gli attori più cool dagli anni ’90 fino ad oggi ha deciso di aiutare i più bisognosi durante la terribile pandemia che si è diffusa in tutto il pianeta. Ecco cosa rivela in esclusiva il Daily Mail.

Coronavirus, distribuisce scatole di cibo ai più bisognosi: non l’hanno riconosciuto

Il Daily Mail, famoso portale inglese, racconta in esclusiva un Brad Pitt in versione ‘inedita’: la star mondiale è stato visto mentre distribuiva scatole di generi alimentari a basso reddito tra le abitazioni di Los Angeles. Si è creata una fila incredibile per prendere scatole di cibo dal camion che lo stesso attore ha guidato e scaricato nelle ore prima. Una cosa incredibile è che in pochissimi l’hanno riconosciuto: il portale scrive infatti che molti di coloro che hanno ricevuto la spesa non si sono resi conto di avere di fronte loro uno degli attori più famosi al mondo. Brad era vestito con uno stile molto casual, il suo volto era coperto dalla mascherina anti Covid. Il Daily Mail ha pubblicato anche le fotografie inedite della star mentre distribuisce scatole di alimentari ai più bisognosi.

Dopo la lunga giornata di lavoro, l’attore si è fermato per fare una pausa-sigaretta con una donna bruna.

New pics of Brad Pitt in Watts, LA (last week)📸📸 pic.twitter.com/yG4hzSF2aB — Brad Pitt Online (@pitt_online) November 17, 2020

Ed il portale scrive anche che il noto attore non fa più coppia fissa con Nicole Poturalski. Brad e la modella 27enne si sarebbero lasciati.