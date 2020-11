GF VIP, Selvaggia Roma ha sganciato una nuova bomba: riguarda un altro concorrente della casa. Si parla di ‘commenti e messaggi privati’: cosa è successo? Sentite cosa rivela la romana.

Nella casa del Grande Fratello VIP c’è sempre un’atmosfera piuttosto calda! A riscaldarla ancora di più ci sta pensando Selvaggia Roma che con il suo ingresso, molti equilibri si sono totalmente rotti. Dopo aver lanciato la bomba sui presunti baci con Enock e con Pierpaolo, entrambi smentiti dai diretti interessati, ne ha sganciata un’altra. Questa volta voleva tenerla per sé, come da lei sottolineato, ma a quanto pare non ce l’ha fatta. Riguarda Andrea Zelletta e nessuno avrebbe mai immaginato: il popolo del web è abbastanza certo di aver capito bene… Sentite cos’ha rivelato Selvaggia ad alcuni dei suoi coinquilini della casa del GF VIP!

GF VIP, “Commenti e messaggi privati”: Selvaggia Roma smaschera un altro concorrente

Selvaggia Roma lancia una nuova bomba e questa volta non riguarda né Enock né Pierpaolo! Parliamo di Andrea Zelletta! Selvaggia, ieri sera 18 novembre, dopo aver avuto una lite furiosa con Elisabetta Gregoraci, è scoppiata in un pianto liberatorio. A tenerle compagnia è stata Stefania Orlando che ha provato a rassicurarla e ad asciugarle le lacrime. L’ex di Francesco Chiofalo nel sfogarsi in seguito, dopo anche l’arrivo di Dayane e Giacomo, si è lasciata andare ad un piccolo ‘commento’ su Andrea Zelletta, intervenuto anche lui durante la lite con la Gregoraci, a difesa di quest’ultima. “Poi mi devo sentir dire da Andrea, che quell’altro veramente…mo mi inca**o come una iena, parli tu di rispetto, di cose che…Manco voglio dire niente. Like, commenti, messaggi privati, quindi stesse zitto” è la nuova ‘bomba’ sganciata da Selvaggia. La confessione è presente nel video pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello VIP e si può ascoltare al termine del minuto 12.