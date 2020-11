Selvaggia Roma, chi è il suo ex fidanzato Luca Muccichini: nominato ‘il modello d’Italia.

In questi giorni non si fa altro che parlare di lei, la bellissima Selvaggia Roma, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La donna ha fatto il suo ingresso da pochi giorni, ma ha già scosso letteralmente l’atmosfera in casa. Infatti, appena entrata nel reality, ha prontamente dichiarato di aver baciato Pierpaolo Petrelli, in passato. Una notizia che però non ha destato grande consenso nell’ex velino. Ma non solo, a creare grande scalpore è stato il presunto bacio rivelato dalla Roma, scattato in estate con Enock, allora a quanto pare fidanzato. Selvaggia sembra essere entrata come un vero e proprio ciclone. Tutti ricorderemo la sua presenza nel seguitissimo programma Temptation Island, in cui ha partecipato insieme al suo ex Francesco Chiofalo. Ma un altro ex fidanzato sembra essere passato nella vita dell’influencer, stiamo parlando di Luca Muccichini, nominato il ‘modello d’Italia’: scopriamo insieme chi è l’ex compagno di Selvaggia Roma.

Selvaggia Roma, chi è l’ex Luca Muccichini: età, lavoro, curiosità

Nella vita di Selvaggia Roma un altro nome è spuntato, di cui pochi erano a conoscenza, stiamo parlando di Luca Muccichini. Si tratta di un uomo di 33 anni, originario di Roma. A quanto pare Luca è un personal trainer, da sempre appassionato di palestra e sport. Nel 2010 ha anche vinto un concorso di bellezza dal nome ‘Modello d’Italia’. Attualmente come abbiamo anticipato, lavora nel mondo del fitness e anche della moda, inoltre è un executive producer nel programma Rec 360, incentrato sul mondo della salute e del benessere, in onda su Gold Tv. Muccichini ha anche partecipato a diverse gare di bodybuilding. L’uomo è in aggiunta un abile istruttore di Krav Maga. Una passione riuscita a trasformare con costanza nel suo lavoro. A quanto pare, attualmente è single; ama gli animali, in modo particolare i cani, avendo un amico a quattro zampe, e adora praticare equitazione.

Come abbiamo affermato, Selvaggia Roma è stata fidanzata anche con Luca, la prima volta è stata prima della relazione con l’ormai conosciutissimo Francesco Chiofalo, e in seguito, dopo che i due si sono lasciati, successivamente al programma Temptation Island. Addirittura, la Roma ha anche fatto un tatuaggio per Muccichini, una frase che lui le aveva dedicato. Purtroppo, però, la coppia si è lasciata definitivamente ad agosto 2019, un legame sciolto non senza qualche sana alimentazione di polemiche. Al momento non si sa in che rapporti siano rimasti i due, ma a quanto pare, il personal trainer ha più volte criticato l’ex della Roma, Francesco Chiofalo, soprattutto per il suo modo di raccontare il tumore al cervello avuto, come per strumentalizzarlo.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggioranto–>> clicca qui