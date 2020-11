“Selvaggia Roma ci ha provato anche con me”: la rivelazione shock arriva proprio da lui; ecco cosa è successo nelle scorse ore.

In pochi giorni ha portato un gran scompiglio nella casa più spiata della tv. Parliamo di Slevaggia Roma, l’ultima entrata al Grande Fratello Vip 5. L’ex protagonista di Temptation Island si è fatta subito notare con alcune rivelazioni scottanti sia su Pierpaolo Pretelli che su Enock Barwuah. Bacio o non bacio? Le versioni di Selvaggia e dei due concorrenti sono decisamente contrastanti ma, qualche ora fa, è arrivata un’altra clamorosa indiscrezione. Ospite a Pomeriggio 5, qualcuno ha raccontato di essere stato anche lui ‘vittima’ delle avances della bella Selvaggia. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito. Piccolo spoiler: lo conosciamo bene!

“Selvaggia Roma ci ha provato anche con me”: la rivelazione shock a Pomeriggio 5

Selvaggia Roma ha baciato Pierpaolo Pretelli? La verità non è ancora chiara. Se Selvaggia dichiara che ci sono stati alcuni baci con Pierpaolo, l’ex velino resta vago e nega. Chi dice la verità? Lo scopriremo (forse) più avanti. Ma la vicende si è arricchita di ulteriori particolari. Ospite a Pomeriggio 5, Giulio Pretelli, fratello di Pierpalo, ha rivelato qualcosa di inaspettato. Parlando di una chat con Selvaggia, Giulio si lascia sfuggire il retroscena, spinto da Giovanni Ciacci a raccontare tutto: “Ci ha provato anche con me. Ho dei messaggi, delle conversazioni.” A questo punto, Barbara D’Urso indaga sulla questione, cercando di capire di più sulle avances della Roma. Giulio, specificando che si tratta solo di messaggi, aggiunge: “Prima che entrava nella casa, ha voluto approcciare con me, tramite messaggi. Si è avvicinata molto…“. Insomma, un retroscena che non tutti si aspettavano, quello rivelato a Pomeriggio 5. Alfonso Singorini deciderà di mettere al corrente i vipponi su quanto è accaduto?

Ricordiamo che, oltra a Pretelli, anche Enock è stato coinvolto in un gossip molto acceso con Selvaggia. Appena entrata in casa, la Roma ha rivelato di aver baciato il fratello di Balotelli durante una serata in discoteca, questa estate. Peccato che Enock fosse già felicemente fidanzato. Anche in questo caso, il concorrente nega fermamente. La domanda che tutti si chiedono è: dov’è la verità? Non ci resta che attendere le prossime puntate del GF Vip per altri eventuali scoop! E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda?