Tragico lutto per l’amato cantante: morto il figlio a soli 28 anni

Purtroppo un tragico lutto ha colpito un amato cantante, interessato dalla perdita del figlio di appena 28 anni. La notizia è stata riportata da TMZ, il conosciutissimo sito americano: ha sostenuto che secondo la polizia non può essersi trattato di un omicidio, ma le indagini sono ancora in corso. Ad essere colpito dal doloroso lutto Bobby Brown, che già in passato aveva subito la perdita dell’amata figlia Bobby Kristina, avuta con Whitney Houston. Una tragedia che arriva a pochi anni dopo la scomparsa della figlia, trovata priva di sensi nella vasca della sua casa. Un dolore incommensurabile che ha colpito l’amato cantate Bobby Brown.

Tragico lutto per l’amato cantante Bobby Brown: morto il figlio

Un notizia che ha destato grande attenzione, un lutto ha colpito l’amatissimo cantante Bobby Brown. L’uomo già diversi anni fa aveva perso la figlia Kristina, avuto con la famosissima cantante Whitney Houston. La morte del figlio Bobby Brown Jr ha creato una crepa ancora più dolorosa. Il ragazzo aveva solo 28 anni, ed era uno dei sette figli del cantante. A soli 13 anni, il ragazzo insieme ai fratelli e alle sorelle, ha partecipato al reality show che aveva il padre come protagonista “Being Bobby Brown”. La vittima, nata nel 1992, aveva soltanto un anno in più della sorella.

Il fratello Landon è intervenuto su instangram, postando una foto con Bobby, e lasciando una commovente didascalia: “Ti amerò per sempre, Re”. Un lutto che ha devastato profondamente la famiglia dopo la morte della figlia Kristina. La notizia è stata riportata dal sito americano TMZ, stando a quanto riportato, il ragazzo è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Al momento sono ancora in corso le indagini per cercare di capire quanto accaduto.

