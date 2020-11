Maria de Filippi ha notato un particolare sul collo di uno dei Cavalieri di Uomini e Donne: “E’ un succhiotto?”, ecco cosa è successo nello studio del dating show.

Oggi giovedì 19 novembre è iniziata una nuova puntata di Uomini e Donne. Il famoso dating show condotto da Maria de FIlippi sta regalando tantissimi colpi di scena. L’unione di Trono Classico e Trono Over in un unico studio ha creato qualche lite, come quella tra Armando ed il tronista Gianluca. Oggi la messa in onda è partita con Michele al centro dello studio: dopo Roberta, il napoletano sta conoscendo una nuova Dama e come di consueto, il suo comportamento fa spesso discutere il parterre femminile. Anche Armando ha avuto qualcosa da ridire oggi ma durante i battibecchi e le spiegazioni di Michele, Maria ha fatto caso ad un particolare dettaglio. Non è riuscita a contenersi e così ha fatto una domanda diretta. Ecco cosa è successo in puntata.

Uomini e Donne, Maria De Filippi: “Cos’hai sul collo?”, un ‘particolare’ non è affatto sfuggito

Nello studio di Uomini e Donne oggi 19 novembre al centro dello studio si è posizionato Michele Dentice. Il Cavaliere del Trono Over ultimamente sta facendo molto parlare di sé, i suoi comportamenti con le Dame sono sempre un po’ strani. Durante la puntata, Maria de Filippi non ha potuto fare a meno di un particolare ben preciso. Sul collo di Michele c’è una macchia: di che si tratta? Ecco che Maria si è tolta subito il sassolino dalla scarpa ed ha chiesto: “Scusa Michele, hai un succhiotto sul collo?”. Il Cavaliere ha risposto subito imbarazzato: “Io? No, mi sono grattato“. “Da qui sembra un succhiotto” replica Maria. Anche l’opinionista del dating show Gianni Sperti ha voluto dare un’occhiata: “Quello è un succhiotto“, ha commentato. Michele ha ribadito che non si tratta affatto di quello che pensano, è una macchia nata forse dopo essersi grattato proprio in quel punto.