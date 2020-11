Amici 2020, chi è Martina Miliddi: età, carriera e il terribile lutto che ha segnato la sua vita; conosciamo meglio la nuova concorrente del talent show.

Amici di Maria De Filippi è iniziato! La ventesima edizione del talent show più amato della tv è pronta a tenere compagnia al pubblico con una nuova classe di giovani talenti. Talenti pronti ad esibirsi a suon di canzoni e coreografie. E tra le ballerine ufficiali di questa edizione c’è anche lei, Martina Miliddi. Bella come poche, nella prima puntata dello show la ballerina si è esibita in una coreografia di latino, che ha conquistato la nuova prof Lorella Cuccarini, che la consegnato il banco! Ma conosciamo meglio la nuova allieva di Amici: la sua vita è stata segnata da un lutto terribile, che l’ha colpita quando aveva solo 10 anni. Ecco cosa ha raccontato durante un incontro con Lorella.

20 anni, della provincia di Cagliari, Martina balla danza e latino americano da quando aveva 5 anni, Martina è una delle concorrenti ufficiali di Amici. “Per me danzare è ossigeno, è la mia possibilità di star bene e quando danzo non penso”. È così che la nuova allieva di Amici 20 ha parlato della sua passione, che la accompagna da quando è una bambina e si divertiva a ballare imitando le veline di Striscia la Notizia. Oggi, a 20 anni, Martina realizza il suo sogno ed entra nella scuola di Amici. Dove a seguirla ci sarà Lorella Cuccarini. È proprio durante una chiacchierata con la sua prof che la ballerina si lascia andare ad un racconto molto toccante. Un racconto in cui parla di un episodio drammatico, che ha segnato per sempre la sua vita. “Ho perso mio padre quando avevo 10 anni, in un incidente. Sono cambiate radicalmente tante cose, non vado d’accordo tantissimo con mia mamma. Non le racconto quasi niente, lei non sa che io sono qua.” La ballerina continua raccontando il rapporto speciale che aveva con il suo papà: “Perdere lui…mi si è spezzato il cuore. È stata tantissimo dura. È un capitolo che io non riesco a chiudere. È un dolore che vorrei fosse non fisso…”. Un dolore che non le dà tregua, quello che prova Martina, che ammette che l’esperienza di Amici avrebbe voluto condividerla proprio con il suo papà.

Una storia davvero toccante, quella di Martina, che racconta di avere un rapporto speciale con la sua insegnante di danza, che è la sua madrina, come una seconda mamma. È a lei che Martina deve tutto ed è con lei che si confida: è a lei che ha raccontato per prima di Amici. Ed Amici è un vero e proprio sogno che si realizza per la bellissima Martina, che siamo certi farà un percorso davvero intenso nella scuola più famosa della tv. Nel frattempo, date un’occhiata alle foto postate da Martina su Instagram:

Il suo profilo conta già quasi 13 mila followers, ma il numero è destinato a crescere ancora data la popolarità della trasmissione targata Maria De Filippi! Appuntamento con Amici tutti i sabato pomeriggio alle ore 14.10 su Canale 5, e, per quanto riguarda la striscia quotidiana, ogni giorno su Italia Uno alle ore 19.00. La nuova classe di Amici è pronta per questa meravigliosa avventura!