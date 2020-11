Amici, chi è Giulia Stabile: età, vita privata e curiosità della ballerina

In questo articolo vi diciamo chi è Giulia Stabile, nuova ballerina del talent show Amici di Maria De Filippi

È iniziata la ventesima edizione di Amici, talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda ogni sabato su Canale 5 durante la fase della scuola, poi in prima serata durante la fase serale. Nella prima puntata del talent show è stata formata la classe. Gli allievi di quest’anno sono: Leonardo Lamacchia, Raffaele, Federica La Rocca, Arianna Gianfelici, Evandro, Aka 7even, Sangiovanni, Martina Miliddi, Giulia, Riccardo Guarnaccia, Samuele Barbetta, Giulio Musca, Letizia Bertoldi e Rosa di Grazia. Riguardo al cast, tra i professori di canto confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, mentre per la danza confermate Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Quest’anno, però, ci sono due new entry veramente illustri: si tratta di Arisa, celebre cantante, e Lorella Cuccarini, una delle showgirl più amate in Italia. Le puntate, come già detto, andranno in onda ogni sabato in day time, mentre tra inverno e primavera inizierà la fase serale, in onda in prima serata su Canale 5. Tra i nuovi allievi della scuola più famosa d’Italia si nasconde il vincitore della ventesima edizione del talent show.

Chi è Giulia Stabile di Amici?

Giulia Stabile è una delle nuove allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi. La ballerina è stata una delle prime ad entrare nella scuola più famosa d’Italia. Su di lei ha puntato molto Veronica Peparini. La ballerina farà parte del team della professoressa, ma in ogni puntata dovrà essere confermata. Giulia, come abbiamo detto, è una ballerina, nata a Roma, ma con origini italo-catalane, come ha scritto lei stessa sui social. È nata nel 2002, dunque ha appena diciotto anni. Fin da piccola si avvicina alle varie discipline artistiche e in modo particolare alla danza. Come apprendiamo dai social, la Stabile fa parte della Nough Megacrew, ovvero una professional dance crew fondata da Filippo Ranaldi e Alessandro Steri. Giulia è già abbastanza seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di ventimila seguaci. La ballerina posta spesso foto e video in cui danza e in merito al suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi ha scritto: “Una nuova esperienza, grazie mille davvero a tutti quanti per il supporto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Vita privata

Riguardo alla vita privata di Giulia Stabile non sappiamo molto. La ballerina pare non sia fidanzata, perchè sul suo profilo social non compaiono foto in coppia con un ragazzo. Giulia inoltre, durante la prima puntata del talent show, si è lasciata sfuggire una dichiarazione. La Stabile, infatti, ha dichiarato di aver preso una presunta ‘cotta’, ma al momento non sappiamo ancora chi sia il ragazzo (o l’allievo) in questione. In ogni caso, la ballerina adesso vuole concentrarsi solo sul suo percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia. Amici rappresenta una grande opportunità per lei che non deve assolutamente farsi sfuggire. Auguriamo a Giulia tanta gioia e magari chissà la rivedremo al serale.