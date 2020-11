Nel corso della puntata di Venerdì 20 Novembre di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici non ha trattenuto la sua gioia.

Una nuova puntata di ‘È sempre Mezzogiorno’ è andata in onda anche oggi, Venerdì 20 Novembre. E, come sempre, ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Non soltanto, com’è al suo solito fare, la bellissima Antonella Clerici ha offerto tantissime e succulenti ricette al suo tanto amato ed affezionato pubblico, ma ha anche regalato i soliti momenti dedicati ai giochi telefonici. Ecco. È proprio durante uno di questi momenti che è accaduto qualcosa davvero di incredibile. Che, soprattutto, ha reso felici ed entusiasti tutti i presenti in studio e a casa. In primis, la stessa colonna portante del programma. Nel corso dell’ultima puntata della messa in onda di questa settimana, infatti, la simpaticissima colonna portante dello show non ha fatto trattenuto la sua gioia. E lo testimonia, tra l’altro, anche uno degli ultimi post condivisi sulla sua pagina Instagram ufficiale. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cos’è accaduto in diretta che, come dicevamo precedentemente, ha letteralmente fatto impazzire ed esultare la ‘Antonellina nazionale’. Siete curiosi di saperne di più?

Antonella Clerici pazza di gioia: è accaduto tutto in diretta, i dettagli

Non è assolutamente la prima volta che, nel corso delle puntate di ‘È sempre Mezzogiorno’, assistiamo a dei veri e propri colpi di scena. Ne è stata testimone, ad esempio, la prima puntata di questa edizione. Quando, appena ritornata sul piccolo schermo, Antonella Clerici è stata sorpresa da una splendida chiamata a sorpresa. Me ne siamo stati partecipi anche nel corso della puntata di quest’oggi, Venerdì 20 Novembre. Nel corso della diretta odierna, come dicevamo precedentemente, è accaduto qualcosa davvero di incredibile. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso felici ed entusiasti tutti i presenti in studio. La prima, com’è giusto che sia, è stata proprio la colonna portante del programma. Che, come anticipato, non ha potuto affatto nascondere la sua gioia. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Cos’è realmente accaduto? Beh, la risposta è davvero semplice: la vittoria di uno dei concorrenti. Sappiamo benissimo che, oltre a cucinare dei succulenti piatti, il programma intrattiene il suo pubblico anche con divertenti e ‘misteriosi’ giochi telefonici. Ecco, è proprio in questo istante che una concorrente è riuscita ad indovinare l’oggetto misterioso. Riuscendo a conquistare, così, un bel gruzzolletto. Inevitabile, quindi, la reazione di Antonella Clerici. Che, come mostrato anche dal suo video social, non ha affatto trattenere la sua contentezza.

Ovviamente, a corredo del video riproposto su Instagram che ripropone il momento di vittoria e della sua gioia, sono giunti numerosi commenti a corredo che apprezzano la spontaneità e genuinità di Antonella Clerici.