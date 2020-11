In questa foto è una tenerissima bambina con la sua mamma, adesso è una delle donne più amate del web: l’avete riconosciuta? È lei!

È la vera e propria regina di Instagram, lo sappiamo benissimo. Non soltanto perché decanta di un numero di followers davvero immenso, ma anche perché è solita condividere ed interagire con i suoi adorati sostenitori. Proprio per questo motivo, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere un delizioso scatto foto, che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti i suoi followers. Piccolissima, ma soprattutto bellissima, in questa fotografia si lascia immortalare in compagnia della sua mamma. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli. Prima di farlo, però, vi sveliamo qualche piccolo indizio. È un’affermata ed apprezzata web influncer. Una moglie. E, soprattutto, una mamma e sta per diventarlo per la seconda volta. E decanta di un numero di followers pari a 21 milioni di persone. Dei numeri pazzeschi, avete ragione! Ma chi è? Scopriamolo insieme.

Qui è una bambina con la mamma, adesso è famosissima: chi è?

A chi di voi non è mai capitato di condividere, sui rispettivi canali social, una proprio fotografia da bambina o da bambino? Beh, senza alcun dubbio, a nessuno di voi. I social network, mettiamolo così, rappresentano un po’ una sorta di diario segreto virtuale. E, soprattutto, ci danno l’opportunità di esprimere liberamente i nostri pensieri e di rivivere i nostri ricordi. Sarà stato così anche per la famosissima ed apprezzatissima web influencer. Che, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso una foto di lei quando era soltanto una bambina in compagnia di sua mamma. Ecco, ma voi siete riusciti a riconoscerla? Guardiamo con attenzione la foto: è bionda, occhi azzurri e bellissima. Avete indovinato? Si, è proprio lei: Chiara Ferragni! Sappiamo benissimo che, sul suo account Instagram, la bellissima moglie di Fedez non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. E così, oltre a teneri scatti con il piccolo Leone o divertenti siparietti con suo marito, la fashion blogger si diletta a condividere scatti del passato. Anche perché, parliamoci chiaro, non è assolutamente la prima volta che lo fa. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico ‘dettaglio’: adesso, la sua bellezza è davvero smisurata. Ma anche da piccola, bisogna ammetterlo, non scherzava affatto.

Che ne dite, invece? Avevate immaginato fosse Chiara Ferragni?

