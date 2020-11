Barbara D’urso sorride accanto al figlio di una famosa collega: lo riconoscete? Anche lui è un personaggio televisivo, ecco di chi si tratta.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della nostra televisione, una vera e propria regina di Mediaset. I suoi programmi sono tra i più seguiti, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, passando per ‘Live – Non è la D’Urso’, che va in onda ogni domenica sera. Insomma, la D’Urso è sempre pronta a tenere compagnia, informare e intrattenere il suo pubblico ed è super seguita anche sui social, dove pubblica quotidianamente immagini del suo lavoro e della sua vita privata. La foto in evidenza, però, non si trova sul suo profilo, perché è stata pubblicata da una sua famosissima collega, anche lei molto attiva sui social. Nello scatto la D’urso è insieme al figlio della nota showgirl che l’ha pubblicato. Anche lui oggi è un personaggio televisivo. Lo avete riconosciuto? Se avete ancora qualche dubbio sulla sua identità, continuate a leggere: ve la sveliamo subito!

Barbara D’urso in questa foto è sorridente e felice in vacanza con alcuni amici e tiene accanto a sé il figlio di una sua famosa collega. Lo avete riconosciuto? E’ proprio lui, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Riconoscerlo non è impossibile, perché nonostante il passare degli anni, Francesco ha mantenuto alcuni dei suoi lineamenti e anche il suo sorriso. Oggi il figlio della Parietti, oltre a essere un venditore di automobili, è anche un commentatore sportivo e un personaggio televisivo, infatti si trova al momento nella casa del Grande Fratello Vip, dove è uno dei maggiori protagonisti.

In queste settimane, infatti, è riuscito a farsi conoscere e apprezzare e ha avuto anche un emozionante e commovente incontro con sua mamma Alba Parietti, che gli ha fatto una sorpresa. Nella casa Francesco ha creato un rapporto molto importante con Tommaso Zorzi e ha anche raccontato il suo dramma, ovvero la scomparsa della sua ex fidanzata Luana, morta a causa di un incidente stradale.

Insomma, Francesco si sta facendo conoscere davvero a 360 gradi. Cosa ne pensate del suo percorso all’interno della casa? Vi sta piacendo?