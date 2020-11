Nella seconda stagione di Doc-Nelle Tue Mani ci sarà una clamorosa novità in arrivo: di che cosa si tratta? La notizia è davvero bomba.

Soltanto ieri, Giovedì 19 Novembre, è andata in onda l’ultima ed imperdibile puntata della prima stagione di Doc-Nelle tue Mani, eppure già non si vede l’ora di assistere ai nuovi episodi. Perché ci saranno, vero, le nuove puntate? Ma certo che si! E, d’altra parte, ve lo abbiamo anche ampiamente raccontato in un nostro recentissimo articolo. Però, badate bene, le sorprese non sono affatto terminate qui. Stando a quanto si apprende da una recentissima intervista a Fanpage dei due sceneggiatori, sembrerebbe che per la seconda stagione di Doc sia prevista un’incredibile e clamorosa novità. Ebbene si. Ecco, ma a cosa ci riferiamo esattamente? Se, in un nostro articolo, vi abbiamo detto che le nuove puntate della serie televisiva andranno in onda nell’autunno del 2021, a cosa ci riferiamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che se siete rimasti completamente folgorati dalla prima stagione, della seconda stagione ne rimarrete completamente impressionati. Vi abbiamo incuriosito abbastanza, vero? Ma ecco a cosa ci riferiamo esattamente.

Doc-Nelle Tue Mani, la clamorosa novità della seconda stagione: splendida notizia

Sin dalla messa in onda della prima puntata di Doc-Nelle Tue Mani, la serie televisiva ispirata alla storia di Pierdante Piccioni ha saputo conquistare un attenzione davvero speciale. Non soltanto, nonostante il brusco ‘stop’ per via del Coronavirus, settimana dopo settimana, le puntate hanno sempre registrato uno share spettacolare, ma il suo pubblico non vede praticamente l’ora dell’inizio della seconda stagione. Perché, come dicevamo precedentemente, i nuovi episodi ci saranno. Ecco, ma cosa accadrà esattamente in queste nuove puntate? Come raccontato in un nostro recente articolo, verranno affrontate nuove tematiche. A partire dall’emergenza Coronavirus, una realtà che purtroppo ancora adesso l’Italia e tutto il mondo stanno vivendo, fino a storie parallele di ciascun personaggio. Ma è finita qui? Nient’affatto! Come dicevamo precedentemente, per la seconda stagione è prevista una clamorosa novità. A rivelare ogni cosa in merito, sono stati i due sceneggiatori della serie televisiva. In una loro recentissima intervista a Fanpage, Viola Rispoli e Francesco Arlanch non soltanto hanno parlato dell’incredibile successo riscontrato dalla fiction della Rai, ma anche di quello che accadrà nei prossimi episodi. È proprio in merito a questo, perciò, che i due sceneggiatori non hanno potuto fare a meno di svelare una clamorosa novità.

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, nelle nuove puntate, sarà in arrivo un nuovo protagonista. Volete saperne di più? Purtroppo, al momento, non possiamo darvi alcuna notizia certa. Fatto sta che, per la seconda stagione, è prevista questa clamorosa novità. Non ci resta che attendere i nuovi episodi, quindi. Non vediamo l’ora!