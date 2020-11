Elettra Lamborghini ha annunciato poco fa di aver avuto un incredibile cambiamento fisico: sentite quanto è dimagrita!

Elettra Lamborghini è una delle star più amate e chiacchierate in Italia e non solo. La giovane cantante e volto televisivo regala intrattenimento perenne al suo pubblico non solo in tv ma anche sui social. E’ stata la donna che ha portato ‘il twerk’ sul palco di Sanremo: ha fatto ballare tutti con il suo ‘Musica e il Resto scompare’ e continua a far scatenare il pubblico con le sue hit. Elettra è sempre attiva su Instagram e si diverte a rispondere alle domande dei suoi fan. Proprio nelle ultime ore ha annunciato un suo cambiamento fisico davvero incredibile: siete curiosi di scoprire di che si tratta? Vi sveliamo tutto subito…

Elettra Lamborghini, incredibile cambiamento fisico: l’ha annunciato poche ore fa

Elettra Lamborghini poche ore fa ha fatto un annuncio social davvero incredibile! L’ereditiera ha confessato di aver perso ben 10 kg in pochi mesi! Un utente Instagram le ha chiesto ‘ma quanto sei dimagrita?‘. “10 kg da maggio” ha risposto la cantante utilizzando un emoticon ‘sconvolta’.

C’è da dire che Elettra spesso sui social mostra ai suoi fan cosa mangia e si tratta quasi sempre di pietanze ultra dietetiche e super naturali. E dunque è dimagrita ben 10 kg, ma possiamo dirlo: anche prima era perfetta! L’unicità della Lamborghini sta proprio nella sua voglia di mostrarsi sempre in maniera ironica e provocante allo stesso tempo. Avete visto il suo ultimo post pubblicato? L’ereditiera, nonostante il matrimonio con Afrojack, non ha perso la sua voglia di provocare i suoi fan: “Sposata però non castrata” ha scritto come didascalia ad un post contenente due fotografie. Viso sensuale ed un vestitino animalier bianco e nero sono le caratteristiche principali di questi due scatti. Una faccina che scoppia la testa ed un cuore è stata la reazione di suo marito, Afrojack.