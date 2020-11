GF Vip, Adua Del Vesco: sapete in cosa si sta laureando la concorrente del reality? Non immaginereste mai.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Si tratta della quinta, la seconda consecutiva condotta da Alfonso Signorini. E anche quest’anno il conduttore ha messo su un cast davvero stellare. Personaggi super interessanti, che settimana dopo settimana si fanno conoscere sempre più dal pubblico. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è senza dubbio lei, Adua Del Vesco. Nella casa, l’attrice ha deciso di farsi chiamare col suo vero nome, Rosalinda Cannavò, e voltare definitivamente pagina dopo un passato non particolarmente facile. Oggi, la concorrente si gode la sua esperienza nel reality, ma non nasconde di voler tornare sul set. Ma la bella Adua ha un piano b oltre alla recitazione? Ebbene si! Sapete costa sta studiando all’università? Non tutti lo immaginerebbero.

GF Vip, Adua Del Vesco: ecco in cosa si sta laureando la bellissima concorrente del reality di Canale 5

Adua Del Vesco/ Rosalinda Cannavò è una delle concorrenti più amate della casa del GF Vip. Il suo percorso nel reality è stato davvero intenso: dalla riconciliazione con il suo ex Massimiliano Morra, al racconto struggente dello stupro subito da ragazzina. Due mesi di fortissime emozioni per Adua, che, dopo il reality, sogna di tornare a fare l’attrice. Ma forse non tutti sanno che la concorrente è anche una studentessa universitaria. Proprio così, Adua è al secondo anno di teologia. Come ha raccontato in un’intervista di qualche mese fa a Il Fatto Quotidiano, la fede le è stata di grande aiuto, perciò ha deciso di approfondire questi tempi. “Sono al secondo anno e posso dire che è una delle scelte più sagge che abbia fatto finora”, ha dichiarato Adua. Che, anche nella Casa, ha parlato più volte del suo percorso di studi, ammettendo di non escludere la possibilità di insegnare religione in futuro.

Non è tutto! Adua penserebbe anche già ad una seconda laurea, in filosofia, una materia che ama moltissimo. Insomma, conoscevate questo interessantissimo retroscena sulla bellissima concorrente del GF Vip? Non perdetevi la diretta col reality più spiato della tv, ogni lunedì e venerdì sera su Canale 5. I vipponi quest’anno sono davvero carichissimi!