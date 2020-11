GF VIP | Selvaggia Roma a Uomini e Donne, vi ricordate chi corteggiava?

Ancora prima del suo ingresso nella casa del GF Vip e Temptation Island, Selvaggia Roma ha preso parte a Uomini e Donne: chi corteggiava?

È entrata esattamente da una settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip, eppure Selvaggia Roma ha saputo catturare immediatamente l’attenzione su di sé. Impossibile, infatti, non citare al confronto con Elisabetta Gregoraci ancora prima di essere ufficializzata come concorrente. Oppure, allo scontro con Enock Barwuah dopo aver confessato il bacio in discoteca. Ed, infine, all’accesissimo litigio ancora con la Gregoraci qualche giorno fa. Insomma, bisogna ammetterlo, è stata una settimana abbastanza particolare per Selvaggia. Ma, d’altra parte, si sapeva perfettamente. Anche perché il suo carattere forte e determinato lo avevamo già potuto constatare nel corso del suo percorso a Temptation Island. Ecco, a proposito, vi ricordate che, ancora prima di prendere parte al docu-reality di Canale 5 con Francesco Chiofalo, la bellissima romana aveva partecipato anche a Uomini e Donne. Correva l’edizione 2011/2012 quando Selvaggia scendeva le scale del dating show di Maria De Filippi. Ecco, ma per chi? Vi ricordate chi decise di corteggiare all’epoca? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria! Ecco di chi parliamo nel minimo dettaglio.

Adesso Selvaggia Roma è al GF Vip, ma vi ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

Ancora prima di poter prendere a Temptation Island con Francesco Chiofalo, come dicevamo precedentemente, Selvaggia Roma ha partecipato a Uomini e Donne. Correva l’edizione del 2011 e del 2012, eppure la bellissima romana scendeva le scale per uno dei più affascinanti tronisti di tutta la storia del dating show di Canale 5. Tutta stava procedendo per il meglio, tra i due. Fino a quando, improvvisamente ed inaspettatamente, il giovane ha deciso di abbandonare il suo trono senza una scelta. Una decisione del tutto incredibile. E che, com’è giusto che sia, suscitò una dura reazione da parte di Selvaggia. E di tutte le altre corteggiatrici. Ecco, adesso la domanda sorge spontanea: chi ha scelto di corteggiare? Stiamo parlando proprio di lui: Alessio Lo Passo. Ebbene si. È proprio per lui che, ben 9 nove anni fa, la bellissima Selvaggia Roma ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dapprima come corteggiatrice di Uomini e Donne, quindi. Ed, in seguito, come fidanzata di Francesco Chiofalo a Temptation Island. Da quel momento, il clamore di Selvaggia è aumentato incredibilmente. Tanto da essere, ancora adesso, una delle influencer più amate ed apprezzate da tutto il popolo web.

Si, è proprio lui. È proprio Alessio Lo Passo che, nel lontano 2012, Selvaggia Roma ha scelto di corteggiare a Uomini e Donne. E voi, ve la ricordavate?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui