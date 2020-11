GF Vip, Selvaggia Roma torna su Elisabetta Gregoraci: dura insinuazione

GF Vip, la nuova concorrente, Selvaggia Roma, torna a parlare di Elisabetta Gregoraci: l’ultima dura insinuazione fa discutere.

La nuova concorrente del GF Vip, Selvaggia Roma, torna a parlare di Elisabetta Gregoraci e la pesante insinuazione fa discutere. Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, non è certo passata inosservata. Selvaggia Roma ha scatenato il caos con le sue dichiarazioni tra cui l’ultima arrivata proprio ieri riguardo ad un altro concorrente. Intanto, fuori dalla casa, giungono rivelazioni shock che la riguardano. Durante la serata di ieri, Selvaggia Roma era in giardino con Dayane Mello ed è tornata a parlare di della showgirl esprimendo su di lei il suo pensiero. Un’insinuazione particolare, tuttavia, ha fatto molto discutere e vi è la possibilità che stasera, il conduttore Alfonso Signorini, decida di parlarne con la diretta interessata. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, l’insinuazione di Selvaggia Roma su Elisabetta Gregoraci

Non si è risparmiata Selvaggia Roma sulla sua opinione riguardo ad Elisabetta Gregoraci. L’ha definita una persona molto costruita e ha aggiunto che pur trovandola una bella donna, si è domandata se non fosse stata sposata con Flavio Briatore “cosa avrebbe fatto”. Un dubbio da spettatrice, ha specificato, da persona che guarda dall’esterno. A far discutere molto, tuttavia, è stato un dubbio che Selvaggia Roma ha espresso proprio riguardo la matrimonio tra la showgirl e Flavio Briatore. “Secondo te lei lei è sempre stata rispettosa nei suoi confronti? Dici che l’ha tradito?” ha chiesto. Un dubbio che è apparso come una pesante insinuazione di cui, ovviamente, la showgirl è ancora all’oscuro. Bisognerà attendere la puntata di stasera per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di rivelare ad Elisabetta Gregoraci quanto detto su di lei.

I rapporti tra le due donne non sono certo dei migliori, soprattutto dopo la pesante lite che si è scatenata durante la permanenza di Selvaggia Roma in cucurio. Cosa succederà?

