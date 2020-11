Nel corso della diretta del GF Vip di Venerdì 20 Novembre, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una splendida sorpresa: la reazione di Selvaggia.

È la protagonista indiscussa di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci. Dopo un iniziale confronto o, se preferite, scontro con Selvaggia Roma, la conduttrice calabrese ha continuato ad essere la regina indiscussa della serata. Certo, sono stati ampiamente trattati altri argomenti, ovviamente. A partire, quindi, dalla sfuriata di Patrizia De Blanck contro Giulia Salemi dopo la nomination. Fino allo splendido rapporto che la Contessa ha instaurato con Enock. Ma non si è potuto affatto fare a meno di parlare anche di lei: della regina della casa. Non soltanto, infatti, si è parlato del suo rapporto con Flavio Briatore. E, soprattutto, l’imprenditore ha fatto chiarezza sulla seconda proposta di matrimonio di cui la Gregoraci aveva dato qualche qualche anticipazione. Ma è stata anche la destinataria di una splendida sorpresa. Un momento davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Ma sapete qual è stata la reazione di Selvaggia Roma dinanzi a tale emozione? Scopriamola insieme!

GF Vip, la reazione di Selvaggia Roma alla sorpresa di Elisabetta Gregoraci non sfugge

Non sembrerebbe affatto correre buon sangue tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, c’è da ammetterlo. Eppure, in un momento delicato dedicato proprio alla conduttrice calabrese, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha affatto potuto trattenere la sua emozione. ‘Anche io ho un cuore’, ha detto la Roma quando Alfonso Signorini ha sottolineato le sue lacrime alla ‘rivale’. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Fatto sta che, nel bel mezzo della diretta, Elisabetta ha ricevuto un emozionante video messaggio da parte di suo padre. Che, com’è giusto che sia, l’ha fatta sciogliere in un valle di lacrime. Non solo a lei, sia chiaro. Ma a tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Compresa Selvaggia Roma. Che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, non ha uno splendido rapporto con suo padre.

Un momento davvero emozionante, c’è da ammetterlo. Ma, secondo voi, Elisabetta e Selvaggia riusciranno mai a trovare un punto di accordo? Noi ci auguriamo di si. Anche perché, ammettiamolo, insieme sono proprio una forza. Non è così?

