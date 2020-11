GF Vip, la verità di Flavio Briatore sulla proposta di matrimonio alla Gregoraci ; cosa è successo durante la puntata di questa sera.

Un’edizione ricca di emozioni, quella del GF Vip attualmente in onda. Un’edizione in cui i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Merito del cast super stellare scelto da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality show di Canale 5. E tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è senza dubbio lei, Elisabetta Gregoraci. Un percorso intenso, quello della showgirl calabrese nella casa del GF Vip. Ed è proprio nella casa che Elisabetta si è resa protagonista di una rivelazione shock: Flavio Briatore le avrebbe chiesto di sposarlo nuovamente, dopo il lockdown. Una notizia che, però, l’imprenditore ha smentito. Ecco cosa è successo durante la puntata di questa sera del GF Vip.

GF Vip, la verità di Flavio Briatore sulla proposta di matrimonio alla Gregoraci

Flavio Briatore ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci di sposarlo di nuovo? Secondo la showgirl calabrese si e la proposta sarebbe arrivata qualche mese fa, dopo il lockdown. A rivelarlo è stata proprio lei, durante una chiacchierata nella casa e in diretta durante la scorsa puntata del reality show. Ma cosa ne pensa Flavio Briatore? Ebbene, al settimanale Chi, l’ex marito della Gregoraci ha smentito questa notizia, con poche e semplici parole: “Fake news”. Parole che però rendono perfettamente l’idea dell’imprenditore, che smentisce categoricamente la versione di Elisabetta. Ma cosa è successo questa sera, durante la puntata? Ebbene, Alfonso ha riaperto l’argomento, mostrando di nuovo la clip della “famosa rivelazione”. Successivamente, il conduttore mostra ad Elisabetta proprio la notizia pubblicata da Chi, in cui Flavio smentisce. Ma la Gregoraci continua ad asserire: “Se lui ha vergogna perché non vuole far vedere la sua parte più tenera m dispiace molto, ma ti assicuro che ho detto la verità, ci sono anche testimonianze. Più persone sanno di questa cosa, amici, parenti.”

Ma all’improvviso, arriva un vero e proprio colpo di scena! Alfonso rivela di aver sentito questa mattina al telefono Briatore, che ha invece confermato la versione di Elisabetta. I due, per il bene del loro Nathan, avevano messo in conto la possibilità di tornare insieme. Una possibilità che però anche Flavio, come Elisabetta, ora esclude, nonostante il bene che resta tra di loro.