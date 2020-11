Luca Argentero, Cristina Marino lo riprende durante il finale di Doc: video imperdibile; ecco cosa è apparso su Instagram.

Un successo straordinario, quello ottenuto dall’ultima puntata di Doc nelle Tue Mani. Più di 8,5 milioni di telespettatori, pari al 30,8 % di share. E, tra le tante persone incollate allo schermo, c’era anche lui, Luca Argentero! Protagonista assoluto della serie tv, l’attore è stato ripreso dalla sua compagna Cristina, proprio mentre seguivano il finale di stagione. Un video inedito ed emozionante, in cui il ‘dottor Andrea Fanti’ non ha nascosto la sua emozione. Ecco cosa è successo.

Luca Argentero, Cristina Marino lo riprende durante il finale di Doc: video imperdibile

“Ragazzi io sono molto felice che finisca questa serie. Non si può piangere ogni settimana!”. È così che Cristina Marino commenta l’ultima puntata di Doc Nelle Tue Mani, asciugandosi le lacrime in un video pubblicato nelle sue stories di Instagram.

Un video in cui la bellissima attrice riprende anche lui, il ‘doc’ più amato dagli italiani: “Sei triste che finisce Doc?”, chiede Cristina. E Luca, visibilmente emozionato, risponde: “No non sono triste. Sono emozionato di vedere il finale. Io non l’ho ancora visto”. La sua compagna, però, ammette di essere molto triste, al che arriva la splendida rassicurazione di Luca: “È sempre triste quando le cose finiscono…ma torneremo!”. Poche è semplici parole, quelle di Argentero, che non nasconde gli occhi lucidi:

Proprio così, perché Doc è già pronto per la seconda stagione! Il secondo capitolo della amatissima serie tv ispirata alla vera storia di Pierdante Piccioni è già in programma. 16 nuovi episodi ricchi di colpi di scena, emozioni e nuovi personaggi. Gli attori dovrebbero tornare sul set in primavera e le puntate potrebbero andare in onda il prossimo autunno o, al massimo, a inizio 2022. La prima stagione di Doc si è appena conclusa, ma i fan sono già desiderosi di seguire le nuove intense avventure del Doc più amato della tv! E voi, avete seguito l’ultima puntata?