Paola Perego, finalmente la notizia tanto attesa: adesso è proprio ufficiale

Qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, Paola Perego ha condiviso con i suoi fan la notizia tanto attesa: adesso è ufficiale.

Adesso è proprio ufficiale: Paola Perego ritorna sul piccolo schermo. Sapevamo già che sarebbe accaduto, è vero. Eppure, adesso ne abbiamo la conferma. A volerla condividere con tutti i suoi sostenitori è stata la diretta interessata. Che, così com’è solita fare, non ha affatto potuto fare a meno di dare questa splendida notizia tanto attesa su Instagram. D’altra parte, lo sappiamo benissimo che non è assolutamente la prima volta che lo fa. Proprio qualche settimana fa, infatti, la moglie di Lucio Presta ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. E, dopo un po’ di tempo, di essere risultata negativa. Insomma, l’apprezzatissima Perego non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. È proprio per questo motivo che, proprio pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere questo splendido annuncio a sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Paola Perego, arriva la notizia tanto adesso: lo ha appena confermato

Non è stato affatto un periodo facile, quello che ha vissuto Paola Perego in queste ultime settimane. Eppure, adesso l’apprezzatissima e famosissima conduttrice televisiva può finalmente gioire. E con lei, ovviamente, tutti i suoi sostenitori. Come annunciato in un suo recentissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la moglie di Lucio Presta ha svelato ai suoi sostenitori il suo ritorno in tv. Certo, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente una notizia inedita. Anche perché già si sapeva. E, tra l’altro, ve lo avevamo anche già raccontato. Piuttosto, la simpaticissima Paola ha voluto annunciare la data ufficiale del suo ritorno in tv. A quando risale? Semplice: a domani! Proprio tra pochissime ore, Paola Perego sarà al timone di ‘Filo Rosso’. Insomma, una notizia tanto attesa, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi numerosi sostenitori. Ma scopriamo qualcosa in più su questo splendido annuncio a sorpresa.

‘Domani, ore 14:00, su Rai Due. Il Filo Rosso, si ritorna!’, sono proprio queste le parole che, qualche ora fa, Paola Perego ha utilizzato per annunciare il suo ritorno in tv. Mancano poche ore, quindi. Eppure, noi non vediamo l’ora, voi?

I suoi genitori sono positivi al Covid

Lei è guarita dal Coronavirus, come dicevamo precedentemente. Eppure, purtroppo, i suoi genitori sono ancora positivi. È proprio per questo motivo che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Paola Perego ha confessato di essere seriamente preoccupata per le loro condizioni di salute.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui