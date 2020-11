Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: “Ci stiamo frequentando”, la rivelazione a sorpresa dell’ex dama del Trono Over.

È stata una delle protagonista assolute di Uomini e Donne negli ultimi anni. Ma nella stagione attualmente in corso non è presente del parterre femminile del Trono Over. Parliamo di Pamela Barretta, la bellissima pugliese che, nella trasmissione di Maria De Filippi, ha conosciuto Enzo Capo. Con lui ha vissuto una storia d’amore intensa ma molto turbolenta, che non si è conclusa affatto bene. Dopo la rottura con lui, com’è la situazione sentimentale di Pamela? Ebbene, a Uomini e Donne Magazine, l’ex dama ha rivelato alcuni particolari molto interessanti. Pamela sta frequentando un’ex cavaliere della trasmissione e tra i due sembra procedere tutto per il meglio. Scopriamo chi è l’uomo che ha ridonato il sorriso alla Barretta!

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: “Ci stiamo frequentando”, il racconto di Pamela Barretta

“Ci stiamo frequentando ormai da qualche tempo. Durante i provini a Uomini e Donne, aveva già svelato alla redazione di avermi notata, ma all’epoca ero fuori dal programma.” A rivelarlo è Pamela Barretta, ex dama del Trono Over ed ex fidanzata del cavaliere Enzo Capo. Dopo la fine della storia col napoletano, Pamela ha ritrovato la serenità grazie alla frequentazione con un altro ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Si tratta di Giovanni Villa, che la dama ammette di aver già notato da casa, quando lui era in trasmissione. Una frequentazione iniziata gradatamente, con alcuni messaggi su Instagram ed uno scambio di numeri in amicizia. “Solo dopo la fine della mia ultima storia ci siamo conosciuti dal vivo, la prima volta sono andata io a Napoli con le mie amiche. Durante la scorsa estate è iniziato tutto. Abbiamo trascorso qualche weekend insieme, siamo stati a Pescara, a Capri.” Dopo un breve stop di tre settimana nel periodo di Ferragosto, Giovanni si è rifatto vivo su Instagram chiedendo un’altra possibilità. Come vanno oggi le cose tra la coppia? “Tra alti e bassi, Giovanni mi piace, ha un bel carattere, lo stimo come persona. È un uomo serio, buono, non è una persona egocentrica.” Pamela ammette che in questo periodo stanno vivendo una fase delicata, a causa di alcuni freni da parte di lui. Nonostante questo, la dama ammette: “Non sono follemente innamorata, questo no, ma ci tengo tantissimo a Giovanni e soffro la lontananza: quando non c’è mi manca.”

Insomma, una frequentazione che procede, con un po’ di difficoltà a causa della distanza, ma Pamela sembra intenzionata ad andare oltre e a viversi questa nuova emozione. Sarà finalmente arrivato il vero amore per la bellissima pugliese? Non ci resta che attendere ulteriori news! Noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri ai due ex protagonisti del Trono Over. E a voi, piacciono insieme Pamela e Giovanni?