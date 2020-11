Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trovato l’amore con l’attore di una serie molto famosa? L’indiscrezione

La corteggiatrice e l’attore – o viceversa – è ormai una coppia iconica, come nel passato è stata quella formata dal calciatore e dalla velina. In questo caso, però, stiamo parlando di due pezzi grossi. Da una parte una ex protagonista di Uomini e Donne, modella e influencer; dall’altra un attore di una serie molto famosa. I due sembrerebbero fare coppia fissa, anche se non si può parlare ancora di fidanzamento. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice ha trovato l’amore con un attore?

Chi si ricorda di Nicole Mazzocato? È stata una delle corteggiatrici più famose nella storia di Uomini e Donne. La ragazza fu scelta dal tronista Fabio Colloricchio e la loro relazione è durata qualche anno. Adesso, però, la modella e influencer è tornata single, ma il suo cuore potrebbe essere libero ancora per poco. Come rivela il giornalista Gabriele Parpiglia sul sito Giornalettismo, la Mazzocato sembrerebbe aver ritrovato la felicità accanto a Giacomo Ferrara, alias Spadino, protagonista della serie tv Suburra. I due si sarebbero incontrati la settimana scorsa a Roma, dopo una serie di messaggi scambiati attraverso i social. Pare sia stata proprio Nicole a fare il primo passo, taggando Ferrara in una stories di Instagram. Da lì sarebbero partiti una serie di messaggi e poi l’incontro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole M (@nicolemazzocato)

Queste ovviamente sono indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. I due, come sottolinea anche il giornalista che ha riportato la notizia, non sarebbero ancora fidanzati, ma di sicuro ci sarebbe del tenero tra di loro. Come si suol dire in questi casi, “se sono rose, fioriranno”. Auguriamo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne alla sua presunta nuova fiamma di ritrovare il sorriso.