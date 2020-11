Amici, clamoroso: è successo dopo pochi giorni, la concorrente rischia grosso; ecco cosa è accaduto.

È iniziata l’avventura di Amici 2020! La nuova classe è al completo e tanti nuovi talenti sono pronti a mostrare la propria arte sul palco del famoso talent di Canale 5. E tra i cantanti di questa ventesima edizione c’è anche lei, Arianna Gianfelici. La giovane allieva ha conquistato un banco di canto, ma, nei giorni scorsi, è accaduto qualcosa che ha fatto temere per il prosieguo della sua avventura in tv. Arianna, infatti, ha violato le regole della scuola, trascorrendo una giornata intera a letto e non presentandosi alle lezioni. Un comportamento per il quale si è parlato anche di provvedimento disciplinare, col rischio il banco potesse essere a rischio. Ecco cosa è accaduto nella puntata di oggi!

Nessun provvedimento disciplinare per Arianna Gianfelici. La cantante ha potuto mantenere il suo banco, non prima di essere passata sotto l’occhio esaminatore del suo prof Rudy Zerbi. Nella puntata di oggi, Arianna si è esibita in due pezzi, Rondini al guinzaglio di Ultimo e La tua ragazza sempre. E se nel primo brano non aveva convinto Rudy, con la canzone di Irene Grandi si è guadagnata la possibilità di restare nella scuola. Un gioia immensa per Arianna che, come abbiamo detto, aveva rischiato davvero grosso. In settimana, il suo posto ad Amici 2020 ha rischiato di essere messo in discussione per via di una violazione del regolamento. La ragazza, infatti, è stata per un giorno intero a letto, non partecipando alle lezioni. Pare che, il giorno prima, Arianna avesse fatto le ore piccole, utilizzando il cellulare oltre l’orario consentito. Pericolo scampato, però, per la bella cantante, che riappropriandosi della sua maglia, ringrazia tutti per l’opportunità ricevuta. Anche i suoi compagni di avventura, coi quali sta costruendo uno splendido legame e che definisce i “compagni giusti per questo viaggio”.

Insomma, un inizio col botto quello di Arianna nella scuola di Amici! E voi, cosa ne pensate della nuova classe? Chi sono i vostri preferiti? Ricordiamo che, quest’anno, l’appuntamento col talent show di Maria De Filippi è di sabato pomeriggio, alle ore 14.10 su Canale 5, mentre ogni giorno alle ore 19.00, la striscia quotidiana è in onda su Italia Uno. Non perdeteveli!